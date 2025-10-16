Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос

4:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр войны Пит Хегсет соблаговолил впервые лично поприсутствовать на заседании контактной группы "Рамштайн" в Брюсселе. И ему есть отчего взволноваться.

Фото: commons.wikimedia.org by @VP, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пит Хегсет

Хегсет лично сделал выговор Европе

Согласно данным Кильского университета экономики, европейская военная помощь Украине этим летом сократилась на 57% относительно первого полугодия.

Она сейчас реализуется в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), задуманной как "поставки оружия от НАТО". Но на самом деле это поставки США, за которые сейчас платят всего пять стран Европы (Германия, страны Северной Европы) и Канада.

Хегсет обеспокоен тем, что эффект от PURL оказался противоположным ожидаемому — общий объём помощи (а значит, денег на развитие ВПК США) снизился более чем наполовину, а первый транш не превысил 2 млрд долларов. Многие европейские столицы отказываются от участия в PURL. Об этом вчера, 15 октября, заявила Польша, а Испания отказалась ещё на старте, заявив, что у неё нет денег на военный бюджет в 5% от ВВП, за что президент США Дональд Трамп пообещал "наказать Мадрид".

Премьер Пабло Санчес ответил Трампу следующим образом: "Я очень чётко сказал президенту США, что мы преданы обороне, но также и защите нашего благосостояния".

Европа покупает в США своё разорение

В Европе видят стратегию США как получение дивидендов за чужой счёт, как развитие американского ВПК в ущерб европейской обороне и дефицитным европейским бюджетам. Платить за американское оружие в этой ситуации — это значит "покупать" себе внутреннюю нестабильность. Именно поэтому Брюсселем продвигается инициатива прямого изъятия российских замороженных активов, несмотря на стратегические потери от утраты доверия вкладчиков Глобального Юга.

В этой ситуации в Европе всё чаще и громче звучат голоса: "Почему мы платим за войну, которую не можем выиграть?"

Также спрашивают: "Почему, поддерживая Украину, мы принимаем украинских беглецов от мобилизации?"

"Они голосуют ногами, воспринимая войну как бессмысленное самоубийство, почему же мы занимаемся этим?"

Последняя надежда европейцев, что Трамп, добившись "остановки войны" на Ближнем Востоке, сделает то же самое на Украине.

Но Россия, в отличие Израиля и Палестины, не зависит от Вашингтона ни политически, ни экономически, давить на неё бесполезно. Для России вопрос Украины никогда не имел рамок территориального спора, а состоял в дилемме быть или не быть после того, как западники стали тащить Киев в НАТО и поставили военную базу в Очакове.

Трамп не желает России мира

В России есть консенсус, что любое "мирное соглашение" Трампа будет выстроено с сохранением контроля США над послевоенным устройством Украины, а значит, будут преданы те, кто сейчас отстаивает будущее России в зоне СВО. О таком характере прокси-войны с НАТО Трампу в Кремле уже многократно рассказали, но он опять пытается быть "миротворцем".

Судя по тому, какие идеи он озвучивает о "Томагавках" и готовящемся наступлении ВСУ, об очередях за бензином в России, Трамп одержим идеей, что "мировая бензоколонка", ослабленная санкциями, не может выигрывать у блока западных стран, которые в 25 раз её экономически мощнее.

Не известно, когда ему подскажут (или это нереально), что у России есть сильная вертикаль власти со стратегическим мышлением, которая быстро поставила экономику на военные рельсы. Есть обученная боеспособная армия, способная совершенствоваться. А ресурсы и глубокую и разнообразную логистику даёт России её громадная территория. Россия всегда выигрывала войны, и у неё есть психология победителя. А что сейчас в арсенале Трампа? Риторика, санкции и попытка поощрить Европу к самоубийству об Россию. Это инструменты сохранения лица, но они не способны привести к сохранению бандеровского режима, а уж тем более, к его "победе".

Время объективно работает на Россию. Оно обеспечивает лояльность украинцев (скорее бы всё кончилось), усталость Европы (с таким же посылом) и ослабление США, раздираемых вялотекущей гражданской войной.