Петр Ермилин

F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения

4:08
Силовые структуры » Военные новости

Британские и индийские ВВС провели серию учебных воздушных боев над Аравийским морем, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О столкновении Су-30 с британскими F-35 и его результатах авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель Су-30СМ
Фото: https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License
Истребитель Су-30СМ

Военно-воздушные силы Индии и Королевский флот Великобритании провели серию учебных воздушных боев над Аравийским морем после того, как британский авианосец HMS Prince of Wales возглавил ударную группу, посетившую Южную Азию. Воздушные схватки состоялись в финале учений Konkan 2025 — двусторонней программы, направленной на укрепление морского взаимодействия.

Индийские ВВС задействовали восемь истребителей Су-30МКИ, четыре штурмовика Jaguar и самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, которые вступили в бой с шестью F-35B, действовавшими с борта британского авианосца. Подробности проведенных боев остаются неизвестными — не уточняется, проходили ли они в пределах видимости, за ее пределами или в комбинированном формате. Возможность сразиться с F-35 дает индийским пилотам редкий и ценный опыт противодействия истребителям пятого поколения. Для британцев же, на фоне напряженности между Россией и Великобританией, участие в бою против построенных в России Су-30 представляет собой также крайне полезный опыт.

Учебные схватки с истребителями пятого поколения проходят в тот момент, когда Индия, по сообщениям, близка к подписанию контракта на закупку своих первых самолетов нового поколения — Су-57 из России в рамках лицензионного производства. Индийские источники широко сообщают, что Су-30 добились крайне благоприятных результатов против F-35B: их мощные сенсоры в сочетании с поддержкой радара самолета A-50 могли компенсировать преимущество F-35 в малозаметности.

Хотя сочетание визуальных ракет AIM-132 и системы распределенной апертуры дает F-35 серьезные возможности в ближнем бою, самолет не может нести такие ракеты во внутренних отсеках, если сохраняет профиль скрытности. Это ограничение делает крайне нежелательным для F-35 участие в ближнем бою.

С точки зрения маневренности Су-30МКИ и F-35B находятся на противоположных полюсах среди современных истребителей. Как и большинство современных боевых самолетов, Су-30МКИ способен выполнять маневры с перегрузкой до 9g, а его двигатели с управляемым вектором тяги делают его одним из самых маневренных истребителей на малых скоростях. Высокоскоростная маневренность Су-30 также находится на выдающемся уровне.

F-35B, напротив, уступает в этом аспекте всем современным истребителям: его максимальная перегрузка ограничена 7g, а возможности сверхзвукового полета невелики. Преимущество F-35 заключается в значительно более современной РЛС и комплексе сенсоров и авионики, что частично компенсирует меньший размер радара.

Оба истребителя вооружены схожими по возможностям ракетами для боя за пределами видимости: Су-30 использует Р-77-1, а британские F-35 — AIM-120C. В ближайшем будущем обе машины ожидает модернизация: F-35 получат ракеты Meteor для повышения эффективности в воздушном бою, а Су-30 — новый радар с активной фазированной решеткой, который может сократить технологический разрыв с основным сенсором F-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
