Новая волна перевооружения: зачем Берлин вкладывает миллиарды в провалившийся проект

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Германия заказала 20 новых истребителей Eurofighter, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В статье, перевод которой публикует Prvda.Ru отмечается, что Берлин одновременно закупает и F-35, но продолжает спасать собственную оборонную промышленность.

Фото: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Министерство обороны Германии подписало контракт на закупку 20 новых истребителей Eurofighter. Соглашение было заключено на заводе финальной сборки Airbus в Манхинге, на юге Германии. Поставка самолетов намечена на период с 2031 по 2034 год, они заменят часть устаревших ударных самолетов Tornado, находящихся на вооружении ВВС Германии со времен холодной войны. Таким образом, общее количество заказанных Eurofighter увеличилось до 58 единиц, в то время как Германия стремительно превращается в крупнейшего военного инвестора Европы.

Генеральный директор программы Eurofighter Хорхе Тамарит-Дегенхардт заявил, что контракт "стал отличной новостью для программы Eurofighter и наших промышленных партнеров, поскольку программа приближается к исторической отметке в один миллион летных часов". Он добавил, что заказ "подчеркивает долгосрочную приверженность Германии идее суверенных европейских ВВС". По его словам, обеспечение непрерывности производства позволит сохранить критически важные компетенции в оборонной промышленности Европы.

Программа Eurofighter с самого начала испытывала трудности с экспортом и практически не могла конкурировать на внешних рынках. Помимо небольшого заказа Австрии в начале 2000-х годов, единственными зарубежными покупателями стали несколько стран Персидского залива. Несмотря на давление со стороны промышленности, правительства Германии и Великобритании долгое время избегали закупок американских F-35A, чтобы поддерживать собственное производство, однако в 2022 году Германия оформила первый заказ на F-35, а в 2025 году последовала и Великобритания.

Лондон при этом отказался от планов закупать новые Eurofighter и постепенно выводит их из эксплуатации. Министерство обороны Великобритании заявило, что будущее программы зависит от экспорта и, как и в случае с французским Rafale, перспективы могут быть связаны с продажами в страны, которым по политическим причинам недоступен F-35, например в Турцию.

Германия теперь закупает и F-35, и Eurofighter одновременно, хотя как внутри министерства обороны, так и среди аналитиков звучат призывы перераспределить средства в пользу американских самолетов. F-35 считается машиной, превосходящей Eurofighter по всем параметрам — при этом стоящей сопоставимо, а по некоторым оценкам даже дешевле.

Eurofighter неизменно проигрывал все международные тендеры, где участвовал наряду с F-35, — от Южной Кореи, где занял третье место после американских F-35 и F-15, до Финляндии, где был признан значительно менее эффективным, чем F-35 и F-18E/F.

Одним из главных недостатков ранних версий Eurofighter был устаревший радар с механическим сканированием, который был менее эффективным и более уязвимым к помехам по сравнению с современными радарами с электронной фазированной решеткой, применяемыми на истребителях поколения "4+" и пятого поколения. Eurofighter и шведский Gripen стали последними в мире самолетами, отказавшимися от механически сканируемых радаров — этот переход состоялся лишь в 2019 году, почти на двадцать лет позже американских программ.