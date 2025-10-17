Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз

3:48
Силовые структуры » ФСБ

ПАСЕ легализовала организацию Ходорковского*, в уставе которой говорится о "необходимости ликвидации действующей власти России". ФСБ откроет им глаза на реальную жизнь.

Фото: assembly.coe.int
ПАСЕ объявила о задаче госпереворота в России

Против Михаила Ходорковского* и ещё 22 членов "Антивоенного комитета России"** (АКР) возбуждено дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщила ФСБ.

Комитет создан в феврале 2022 году, а в 2023 году была принята уставная "Берлинская декларация", в которой заявляется "о необходимости ликвидации действующей власти России". Почему же дело завели только сейчас? Дело в том, что примерно неделю назад Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) единогласно одобрила создание двух платформ для работы "с российской оппозицией в изгнании": "демократической" — куда вошли вышеуказанные деятели, и этнической — с представителями "национальных меньшинств", которые названы в резолюции "колонизированными Россией народами".

В резолюции ПАСЕ эти люди названы "лицами с высочайшими моральными качествами", которые "разделяют ценности Совета Европы, безоговорочно признают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и привержены демократическим переменам в России". Но, на самом деле, европейцы единогласно присоединились к задачам АКР по свержению конституционного строя России.

Чтобы попасть в грантоеды претендентам надо было подписать "Берлинскую декларацию", но навальнисты***, например, отказались. Также выделение квоты в 30 мест для "нерусских оппозиционеров" вызвало споры среди либералов, которые рассчитывали полностью доминировать в новом статусе " официальных представителей России", подтвердив что внутривидовая борьба среди предателей не стихает.

Как ясно из вышеизложенного, наращивание помощи Украине не единственная задача террористов, речь идёт об обязательной "деколонизации" России. То есть примерные контуры России будущего, по мнению парламентариев Европы, это разделенная на части страна, заселенная ЛГБТ***.

ФСБ сделает жизнь предателей невыносимой

Поэтому возбуждение уголовного дела по особо тяжким статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нём совершенно оправдано. Наказание по ним составляет до 20 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — до пожизненного срока. Это дело делает невозможными поездки фигурантов в Россию и страны, с которыми у неё действуют соглашения о выдаче. А также приведут к аресту их счетов и собственности в России с последующей конфискацией.

В Европе соответствующие запросы Интерпола будут воспринимаются как политические и не исполняться, тем не менее, наличие имён фигурантов в базах данных приведёт к временным задержаниям при пересечении границ, блокировке банковских счетов и финансовым проверкам. Жизнь перестанет казаться мёдом.

Россия вышла из ПАСЕ после начала СВО. Помимо Ходорковского фигурантами дела о создании террористического сообщества являются: Шульман*, Шендерович*, Кара-Мурза*, Чичваркин*, Смольянинов*, Каспаров*, Гельман*, Гозман*, Касьянов* и Гудков*.

*иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.

** террористическое сообщество, признанное ранее нежелательной организацией.

*** экстремистское движение, запрещено в России.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
