День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят

"Чем громче крикнешь, тем дальше слышно" — это, конечно, шутливый девиз военного связиста. Но есть и официальный: "Без связи нет управления, без управления нет победы". И эта прописная истина, не требующая доказательств. 20 октября 1919 года в Красной Армии была впервые создана специальная структура, ответственная за военную связь, — Управление связи Полевого штаба.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Yevgeny Kel, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Связист

В 2006 году день 20 октября решено было узаконить как официальный профессиональный праздник — День военного связиста.

Странно, что такой важный род войск в советское время не имел своего отдельного праздника. Впрочем военные связисты преспокойно отмечали свой ратный труд и в День радио 7 мая и нисколько не смущались. Военные связисты — вообще парни не унывающие.

Пожалуй, нет столько ироничных девизов и поговорок сколько про связистов. Например...

За связь без брака.

Связь подобна воздуху, никто её не замечает, пока кто-нибудь не испортит.

Голодный связист хуже пьяного десантника.

Кто не любит пыли-грязи, тот идёт в войска связи.

Судя по последней присказке, можно подумать, что военный связист в армии находится на особом привилегированном положении — всегда в тепле и комфорте. Отчасти это так. Кто-то, да, сидит в штабе на узле связи и ходит по ковровым дорожкам. Потому в этой службе в армии как нигде много женщин.

Но на самом деле среди связистов такая масса различных специальностей, что сидеть в тепле, где мухи не кусают, доводится совсем немногим. А зачастую приходится заниматься развёртыванием станций в полевых условиях в той же грязи, в которой пребывает и пехотинец, или в дождь и стужу морозить руки, обслуживая антенное хозяйство.

Да, с одной стороны, связист по большей части находится сильно дальше переднего края. Но современная война уравняла представителей разных родов войск и, скажем так, понизила чувство безопасности военного связиста. Теперь узлы связи, пункты управления, напротив, под первым ударом противника. И тут уже не знаешь, кому больше повезёт.

Да и, помимо смертельных опасностей со стороны противника, служба военного связиста наполнена вечным присутствием начальства, а начальство, как известно, часто чем-то недовольно. Ещё в старину гонца, принесшего дурную весть, нередко казнили. И всё же, начальство есть начальство. Оно ведь связисту не враг, хотя часто и ругается на связь. Что поделать, у них тоже работа такая. На то и щука, чтобы карась не дремал.

Вообще говоря, если глянуть на нашу историю, то на военную связь ругались всегда очень часто и много. Хотя по большому счёту сами военные связисты редко в чём-то были виноваты.

Вспомним начальный период Великой Отечественной войны. Фатальное поражение наших войск летом 1941 года перед фашистской Германией в значительной степени было связано с плохим состоянием системы боевого управления. Ну а управление, как мы обозначили вначале, невозможно без войск связи.

Руководство войск связи неоднократно озвучивало перед высшим военным командованием такие болезненные проблемы, как:

недостаточное техническое обеспечение — нехватка радиостанций, проводных линий связи;

малочисленность подразделений связи;

низкий уровень выучки и слаженности связистов.

Так, к примеру, предполагалось, что в военное время связь армии будет базироваться на гражданских линиях связи. Но они в первые дни войны в приграничных районах страны в массе своей были выведены из строя.

В то время как средства радиосвязи у наших командиров не были в почёте. Радиосвязь считалась ненадёжной — враг может прослушать. Да и не было их в достаточном количестве.

Вот и получилось, что в начальный период войны связь зачастую осуществлялась по старинке — гонцами, или, выражаясь в терминах того времени, делегатами связи.

Обычно, оценивая проблемы связи в начальный период ВОВ, делают упор на техническую составляющую — отсутствие аппаратуры связи в требуемом количестве. В действительности проблемы были скорее организационными. Неслучайно в приказе "Об улучшении работы связи в Красной Армии" № 0243 от 23 июля 1941 года первым пунктом говорилось о существовавшем у командиров предубеждении: "Недооценка радиосвязи, как наиболее надёжной формы связи и основного средства управления войсками, является результатом косности наших штабов, непонимания ими значения радиосвязи в подвижных формах современного боя".

При этом низовое звено войск связи трудно в чём-то упрекнуть во время Великой Отечественной войны. Люди, рождённые во времена Советского Союза, хорошо помнят многочисленные примеры героизма военных связистов, описанных в книгах про войну. Классикой, если уместно так выразиться, стали случаи, когда связист, действуя под огнём противника, соединял концы провода, зажав его в своих зубах. И часто в таком положении и погибал.

Связистам приходилось на поле боя бегать с катушкой телефонного кабеля, чтобы проложить связь от командного пункта до передовых линий. А катушки эти с максимальным количеством кабеля весили 12-13 килограммов. И часто этими связистами тоже были девушки.

Увы, как часто это бывает, героизм одних — это следствие недоработки других. Проблемы со связью в армии у нас повторяются с завидной регулярностью от войны к войне. Так было, например, во время боевых действий на Северном Кавказе. Нашим бойцам приходилось пользоваться устаревшими и громоздкими радиостанциям, в то время как боевики расхаживали с модными портативными "кенвудами" и "моторолами".

Однако в этот праздничный день, не будем фиксироваться на минорной ноте. Все правильные выводы сделаны, виновные наказаны, новаторы своего дела выдвинуты вперёд, а реальная системная работа по непрерывному улучшению систем военной связи идёт...

В заключение хочется сказать несколько тёплых и ободряющих слов... Товарищи военные связисты, поздравляем вас с профессиональным праздником! В современной войне ваша работа стала одновременно и ещё опаснее, и ещё значимее. А значит, требует одновременно и большей смелости, и высокого уровня технической подготовки. Пусть военная связь всегда будет без брака!