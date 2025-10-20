Дело о подрыве Северного потока никогда не будет раскрыто. Для этого разыгран целый спектакль

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Польша, Германия и Италия разыграли спектакль с целью избежать наказания США за диверсию на газопроводе "Северный поток".

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северный поток, место взрыва

Германия прикидывается, что ей нужен Журавлёв

Суд в Варшаве принял решение о том, что водолаз ВСУ Владимир Журавлёв не будет экстрадирован в Германию в качестве подозреваемого в диверсии на газопроводе "Северный поток".

"Даже если Украина взорвала "Северный поток", это не было преступлением, а справедливой военной операцией", — заявил польский судья.

По его словам, украинский военный персонал не может считаться террористами или диверсантами, "потому что, защищая Родину любыми необходимыми средствами, они ослабляют врага".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил Польшу за отказ выдать подозреваемого.

"Польша считает, что если тебе не нравится какая-то инфраструктура в Европе, её можно взорвать. Тем самым поляки дали разрешение на террористические акты в Европе", — написал Сийярто в соцсети.

В ответ польский министр иностранных дел Радослав Сикорский написал, что взрыв газопровода был "актом самообороны". Берлин официально молчит.

Не выйти бы на Вашингтон — вот главный страх Европы

Рассуждения в западных СМИ о том, что Польша мстит Германии за "унижения", что это раскол в Европе, верны постфактум. А кому тогда мстит Италия, которая также приостановила экстрадицию другого подозреваемого?

Российская сторона считает, что без участия американцев подрыв был бы невозможен.

"Без ведома экс-президента США Джо Байдена подрыв российских газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" был бы невозможен", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Налицо хорошо разыгранный зависимыми от США странами спектакль, целью которого является получение "висяка", так как Вашингтону не нужны международные процессы, подрывающие его реноме. А Журавлёв скоро сгинет где-нибудь под видом несчастного случая как ненужный свидетель.

Эксперты в Германии не согласны с официальной версией

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Журавлёва в принадлежности к группе, которая в сентябре 2022 года, прибыв к месту диверсии на яхте "Андромеда", якобы заложила взрывчатку на глубине 80 метров под три ветки газопровода близ датского острова Борнхольм и подорвала их. Однако эта версия воспринимается скептически даже в Германии.

По словам почётного директора Института политики безопасности Кёльнского университета Иохима Краузе, для реализации взрыва, зафиксированного сейсмическими методами, яхту пришлось бы загрузить "более чем двумя тоннами взрывчатки, а также десятками кислородных баллонов, сигнальных буёв, навигационных приборов, подъёмных мешков и другого оборудования". "Это было бы заметно в небольшой гавани", — заявил Краузе в интервью Focus.

По его словам, версия в её нынешнем виде противоречит фундаментальным физическим, логистическим и стратегическим принципам.

"Любой, кто игнорирует реальность и поспешно перекладывает вину, рискует использовать расследование в политических целях", — добавил Краузе.

Наиболее реалистичной выглядит версия американского журналиста Сеймура Херша о том, что взорвали трубопроводы военные из Норвегии и США под предлогом учений НАТО и после прямого приказа президента Джо Байдена через советников Джейка Салливана и Викторию Нуланд, которые считали трубопроводы угрозой доминированию Запада. Сам Байден заявил 7 февраля 2022 года в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца, что "если Россия вторгнется, "Северного потока — 2" больше не будет".