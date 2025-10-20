Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Дело о подрыве Северного потока никогда не будет раскрыто. Для этого разыгран целый спектакль

4:03
Силовые структуры » МВД

Польша, Германия и Италия разыграли спектакль с целью избежать наказания США за диверсию на газопроводе "Северный поток".

Северный поток, место взрыва
Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северный поток, место взрыва

Германия прикидывается, что ей нужен Журавлёв

Суд в Варшаве принял решение о том, что водолаз ВСУ Владимир Журавлёв не будет экстрадирован в Германию в качестве подозреваемого в диверсии на газопроводе "Северный поток".

"Даже если Украина взорвала "Северный поток", это не было преступлением, а справедливой военной операцией", — заявил польский судья.

По его словам, украинский военный персонал не может считаться террористами или диверсантами, "потому что, защищая Родину любыми необходимыми средствами, они ослабляют врага".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил Польшу за отказ выдать подозреваемого.

"Польша считает, что если тебе не нравится какая-то инфраструктура в Европе, её можно взорвать. Тем самым поляки дали разрешение на террористические акты в Европе", — написал Сийярто в соцсети.

В ответ польский министр иностранных дел Радослав Сикорский написал, что взрыв газопровода был "актом самообороны". Берлин официально молчит.

Не выйти бы на Вашингтон — вот главный страх Европы

Рассуждения в западных СМИ о том, что Польша мстит Германии за "унижения", что это раскол в Европе, верны постфактум. А кому тогда мстит Италия, которая также приостановила экстрадицию другого подозреваемого?

Российская сторона считает, что без участия американцев подрыв был бы невозможен.

"Без ведома экс-президента США Джо Байдена подрыв российских газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" был бы невозможен", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Налицо хорошо разыгранный зависимыми от США странами спектакль, целью которого является получение "висяка", так как Вашингтону не нужны международные процессы, подрывающие его реноме. А Журавлёв скоро сгинет где-нибудь под видом несчастного случая как ненужный свидетель.

Эксперты в Германии не согласны с официальной версией

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Журавлёва в принадлежности к группе, которая в сентябре 2022 года, прибыв к месту диверсии на яхте "Андромеда", якобы заложила взрывчатку на глубине 80 метров под три ветки газопровода близ датского острова Борнхольм и подорвала их. Однако эта версия воспринимается скептически даже в Германии.

По словам почётного директора Института политики безопасности Кёльнского университета Иохима Краузе, для реализации взрыва, зафиксированного сейсмическими методами, яхту пришлось бы загрузить "более чем двумя тоннами взрывчатки, а также десятками кислородных баллонов, сигнальных буёв, навигационных приборов, подъёмных мешков и другого оборудования". "Это было бы заметно в небольшой гавани", — заявил Краузе в интервью Focus.

По его словам, версия в её нынешнем виде противоречит фундаментальным физическим, логистическим и стратегическим принципам.

"Любой, кто игнорирует реальность и поспешно перекладывает вину, рискует использовать расследование в политических целях", — добавил Краузе.

Наиболее реалистичной выглядит версия американского журналиста Сеймура Херша о том, что взорвали трубопроводы военные из Норвегии и США под предлогом учений НАТО и после прямого приказа президента Джо Байдена через советников Джейка Салливана и Викторию Нуланд, которые считали трубопроводы угрозой доминированию Запада. Сам Байден заявил 7 февраля 2022 года в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца, что "если Россия вторгнется, "Северного потока — 2" больше не будет".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы польша италия германия диверсия петер сийярто северный поток радослав сикорский
Новости Все >
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
Как предотвратить и распознать спортивные травмы: эффективные советы для новичков и профессионалов
Заявление театра: что скрывается за слухами об уходе Боярского со сцены
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.