Петр Ермилин

Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо

3:44
Российские Воздушно-космические силы впервые показали внутренние отсеки вооружения истребителя Су-57, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О новых возможностях самолета и планах модернизации авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель пятого поколения Су-57

Воздушно-космические силы России впервые опубликовали кадры, показывающие внутренние отсеки вооружения новейшего истребителя пятого поколения Су-57, первый полноценный батальон которых был сформирован в 2024 году. Как и все истребители пятого поколения, самолет был разработан так, чтобы нести весь арсенал вооружения во внутренних отсеках при выполнении большинства боевых задач. Это позволяет сохранять малую радиолокационную заметность и значительно повышает живучесть при атаках за пределами видимости.

Внутренние отсеки вооружения Су-57 заметно глубже, чем у американского F-22, и сопоставимы по глубине, но крупнее, чем у F-35. Такая конструкция позволяет размещать боеприпасы большего диаметра, включая крылатые ракеты. Помимо центрального отсека в фюзеляже, два боковых отсека в корневой части крыла предназначены для ракет ближнего воздушного боя.

Су-57 выгодно отличается от китайских и американских истребителей пятого поколения как меньшим акцентом на стелс-технологиях, так и повышенным вниманием к использованию крылатых ракет. Это единственный самолет своего класса, который способен применять ракеты класса "воздух–земля" дальнего радиуса действия. В боевых условиях Су-57 использовал крылатую ракету Х-59МК2 в украинском конфликте, а возможно, и против целей в Сирии.

Такой выбор вооружения отражает концепцию, в которой самолет предназначен не для глубоких прорывов в тыл противника, а для перехвата и поражения целей, действующих вблизи российских систем ПВО, с возможностью наносить удары по наземным объектам с безопасных дистанций в контролируемом воздушном пространстве. Тем не менее, Су-57, по имеющимся данным, совершал полеты в зонах, прикрытых украинской ПВО, в том числе в районах с высокой степенью риска.

По оценкам, Су-57 имеет от восьми до десяти внутренних точек подвески, шесть-восемь из которых расположены в центральном отсеке вооружения. Для самолета уже заявлены новые виды вооружений, включая корректируемую кассетную авиабомбу ПБК-500У "Дрель" и авиационную баллистическую ракету. В начале августа сообщалось, что Су-57 интегрировал гиперзвуковую ракету класса "воздух–поверхность", предположительно являющуюся модификацией морской крылатой ракеты "Циркон".

Ожидается, что Су-57 продолжит оставаться приоритетной платформой для интеграции новейших вооружений, уникальные характеристики которых делают его все более привлекательным как для Министерства обороны России, так и для потенциальных зарубежных заказчиков. Помимо нового вооружения, в июне было подтверждено, что модернизированный вариант Су-57М1 близок к завершению разработки — он получит новую РЛС и переработанный фюзеляж увеличенной ширины с улучшенными характеристиками малозаметности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы су-57 military watch magazine военные учения
