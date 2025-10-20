Летающий танк Китая: зачем Пекин создал гибрид штурмовика и десантника

Китай представил свой первый тяжелый ударный вертолет Z-20T, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О сочетании транспортных и боевых возможностей машины авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Первый китайский тяжелый ударный вертолет Z-20T, созданный для дополнения Z-10, был представлен на летных показах в рамках 7-й Китайской вертолетной экспозиции в Тяньцзине. Новый вертолет впервые публично показали во время военного парада 3 сентября. Он совмещает возможности транспортировки и ведения огня в одном корпусе. Среди продемонстрированных маневров были зависающие повороты и посадки по траектории в форме буквы "О", что показало его пригодность для выполнения различных боевых задач.
Заместитель главного конструктора Китайского института исследований и разработок вертолетов Чжу Минфэн пояснил, что Z-20T предназначен для "штурмовых, транспортных и десантных операций в горных, лесных и городских районах" и способен "поражать высокоценные цели противника, противодействовать наземным и воздушным угрозам в равнинных и горных районах, а также обеспечивать огневую поддержку наземных сил".
До появления Z-20 подобные тяжелые ударные вертолеты создавались только в России и США — это Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-50 и Ка-52 в России и AH-64 Apache в США. Однако новый китайский аппарат не является полностью новым проектом, а представляет собой модификацию среднего транспортного вертолета Z-20, принятого на вооружение в 2019 году.
По сравнению с российскими и американскими аналогами Z-20T менее бронирован и хуже приспособлен к чисто боевым задачам, однако обладает значительно большей универсальностью.
Как отметил Чжу, сравнивая Z-20T с более легким Z-10: "Если миссия предусматривает исключительно боевые задачи, оптимальным выбором будет ударный вертолет Z-10... Если же требуется выполнить десантные и транспортные операции вместе с ударными задачами, можно использовать Z-20T, который сочетает транспортные возможности с ударными функциями".
Разъясняя преимущества конструкции Z-20T перед другими ударными вертолетами, Чжу подчеркнул, что способность одновременно перевозить личный состав и вести огонь без сопровождения отдельных вертолетов-эскортов дает ему серьезное преимущество.
"Штурмовой вертолет Z-20T реализует принцип 'многофункциональности в одном аппарате', что означает возможность как перевозки войск, так и самостоятельного ведения огня для обеспечения безопасности всего полета", — отметил он.
Такой подход напоминает концепцию российского Ми-35, созданного путем модификации советского Ми-24 для добавления ограниченной транспортной функции. Однако, в отличие от Ми-35, который изначально разрабатывался как ударный вертолет, Z-20T обеспечивает значительно большую грузоподъемность и вместимость, хотя по уровню бронирования и вооружения уступает российской машине.
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.