Олег Володин

Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ

4:39
Европа действительно снова готовится к войне с русскими — заявление главы СВР Сергея Нарышкина не гипербола, а сухой диагноз.

"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские союзные силы реагирования", — сказал Сергей Нарышкин.

Достаточно отвлечься от скроллинга ленты-музыки-видосиков и сложить два плюс два: альянс уже перешёл от разговоров и "показухи" к развёртыванию военной машины у наших границ.

Хотя и разговоры изменились — лидеры ЕС и НАТО официально заявляют "наступило предвоенное время" и называют сроки — до войны 5 лет.

НАТО официально запустило новую модель — NATO New Force. Триста тысяч солдат высокой готовности, закреплённые за конкретными участками, со складами, логистикой, госпиталями, похоронными командам, транспортными коридорами и штабами. Всё расписано по минутам, с точками выгрузки техники и каналами снабжения.

Смотрим дальше…

  1. В Прибалтике батальонная группа выросла в полноценную бригаду.
  2. Германия, Польша, Литва и Норвегия синхронизируют переброску дивизий в режиме реального времени.
  3. В Европе прямо сейчас броня идёт по автобанам, пилоты отрабатывают ночные взлёты, а офицеры штабов прогоняют сценарии со словом "Russia".
  4. Весной и летом прошли Griffin Lightning и Steadfast Dart — в легендах "Россия напала, НАТО идёт на восток".
  5. Немецкая Quadriga-2025 вообще отрабатывает полномасштабную войну в Европе: танковые соединения, инженерные батальоны, связь, разведка, ПВО. Берлин впервые снимает введённые после Гитлера ограничения на развёртывание армии внутри страны.
  6. Британия проводит мобилизационные сборы.
  7. Учения Steadfast Noon, где отрабатывался ядерный удар по России, впервые собрали 70 самолётов и 14 стран.
  8. Балтийские тренировки — блокада и атака Калининграда.

На этом фоне Европа лихорадочно восстанавливает гражданскую оборону.

Страны рассылают каждой семье инструкции "на случай войны" с советами про батарейки, воду, еду, настольные игры, "услышав далекий ядерный взрыв — закройте окна" и "держитесь там от двух дней до недели".

Германия требует держать дома десятидневный запас воды и еды. Финляндия роет бункеры. Дания впервые за десятилетия вводит воинский учёт для женщин, Британия загоняет чопорных хипстеров в резервисты.

Население же, судя по данным Gallup, NATO и Pew, хочет, "чтобы Россия проиграла" и "надрать (пятую точку) русским" — таких 63%.

Вот только не своими руками. Потому что "есть же американский "зонтик", ракеты и кадровые военные, "а у нас дома, ипотеки, семьи, отпуска и колбаски-пицца-роллы с пивом".

На фронт готовы пойти:

  • 14% итальянцев,
  • 23% немцев,
  • 20% австрийцев,
  • 33% британцев.

При этом 91% респондентов сообщили опросчикам: они готовы "воевать" голосами на выборах, налогами и донатами, а также (сядьте!) в соцсетях и мессенджерах — постами, комментариями и лайками.

Тем временем Россия предупреждала: прямой конфликт с НАТО приведёт к применению ядерного оружия — потенциал объединённых сил несопоставим, и в случае агрессии выбора не останется.

И этого Европа действительно боится — таковы итоги опросов CSIS, BfS и YouGov.

То, что рассвета не наступит или увидеть ночью ядерный рассвет опасаются

  • 76% британцев,
  • 71% французов,
  • 64% поляков,
  • 58% немцев

Но военная машина разгоняется. Планы утверждены, бюджеты расписаны, сценарии — на столах штабов.

В закрытых документах НАТО уже фигурирует формулировка: "Expected high-intensity conflict" — "ожидаемый конфликт высокой интенсивности". С нами. На европейской стене уже висит заряженное ружьё, и мы знаем, чем заканчиваются такие сцены. Оно не просто висит — кто-то уже передёрнул затвор.

Уточнения

Steadfast noon — учения воздушных сил 14 стран НАТО с участием 14 стран, 60 бортов. Производилась отработка ядерных ударов по России в случае широкомасштабной войны в Европе.

Ядерная доктрина Российской Федерации — основополагающий документ, регламентирующий принципы и условия ядерного удара. Согласно доктрине, ядерный ответ возможен при прямой ядерной угрозе, при критической угрозе суверенитету России с использованием обычных вооружений. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Аналогично, агрессивные действия любой страны-участницы военного блока будут трактоваться как агрессия всего альянса.

