Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ

Европа действительно снова готовится к войне с русскими — заявление главы СВР Сергея Нарышкина не гипербола, а сухой диагноз.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские союзные силы реагирования", — сказал Сергей Нарышкин.
Достаточно отвлечься от скроллинга ленты-музыки-видосиков и сложить два плюс два: альянс уже перешёл от разговоров и "показухи" к развёртыванию военной машины у наших границ.
Хотя и разговоры изменились — лидеры ЕС и НАТО официально заявляют "наступило предвоенное время" и называют сроки — до войны 5 лет.
НАТО официально запустило новую модель — NATO New Force. Триста тысяч солдат высокой готовности, закреплённые за конкретными участками, со складами, логистикой, госпиталями, похоронными командам, транспортными коридорами и штабами. Всё расписано по минутам, с точками выгрузки техники и каналами снабжения.
Смотрим дальше…
На этом фоне Европа лихорадочно восстанавливает гражданскую оборону.
Страны рассылают каждой семье инструкции "на случай войны" с советами про батарейки, воду, еду, настольные игры, "услышав далекий ядерный взрыв — закройте окна" и "держитесь там от двух дней до недели".
Германия требует держать дома десятидневный запас воды и еды. Финляндия роет бункеры. Дания впервые за десятилетия вводит воинский учёт для женщин, Британия загоняет чопорных хипстеров в резервисты.
Население же, судя по данным Gallup, NATO и Pew, хочет, "чтобы Россия проиграла" и "надрать (пятую точку) русским" — таких 63%.
Вот только не своими руками. Потому что "есть же американский "зонтик", ракеты и кадровые военные, "а у нас дома, ипотеки, семьи, отпуска и колбаски-пицца-роллы с пивом".
На фронт готовы пойти:
При этом 91% респондентов сообщили опросчикам: они готовы "воевать" голосами на выборах, налогами и донатами, а также (сядьте!) в соцсетях и мессенджерах — постами, комментариями и лайками.
Тем временем Россия предупреждала: прямой конфликт с НАТО приведёт к применению ядерного оружия — потенциал объединённых сил несопоставим, и в случае агрессии выбора не останется.
И этого Европа действительно боится — таковы итоги опросов CSIS, BfS и YouGov.
То, что рассвета не наступит или увидеть ночью ядерный рассвет опасаются
Но военная машина разгоняется. Планы утверждены, бюджеты расписаны, сценарии — на столах штабов.
В закрытых документах НАТО уже фигурирует формулировка: "Expected high-intensity conflict" — "ожидаемый конфликт высокой интенсивности". С нами. На европейской стене уже висит заряженное ружьё, и мы знаем, чем заканчиваются такие сцены. Оно не просто висит — кто-то уже передёрнул затвор.
Уточнения
Steadfast noon — учения воздушных сил 14 стран НАТО с участием 14 стран, 60 бортов. Производилась отработка ядерных ударов по России в случае широкомасштабной войны в Европе.
Ядерная доктрина Российской Федерации — основополагающий документ, регламентирующий принципы и условия ядерного удара. Согласно доктрине, ядерный ответ возможен при прямой ядерной угрозе, при критической угрозе суверенитету России с использованием обычных вооружений. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Аналогично, агрессивные действия любой страны-участницы военного блока будут трактоваться как агрессия всего альянса.
