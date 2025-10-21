Тест апокалипсиса: Китай испытал децентрализованную схему удара

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Береговая оборона Китая прошла масштабные учения в сложных условиях, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как Пекин совершенствует ракетные силы для отражения морских угроз.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель J-16

Сеть береговой обороны Китая, развернутая под командованием Восточного театра Военно-морских сил Народно-освободительной армии, прошла серию боевых учений, которые проводились на незнакомой местности для проверки и повышения адаптивности на поле боя в условиях высокой интенсивности операций. Вовлеченный в маневры неуказанный береговой ракетный полк сосредоточился на быстрой переброске и координации ударов, выполняя дальние межрегиональные передвижения перед проведением боевых стрельб.

Задействованные системы раннего предупреждения оперативно выявляли приближающиеся цели, передавая данные в режиме реального времени по защищенным каналам связи в командный пункт, что позволяло нескольким ударным группам быстро выстраивать оптимальные маршруты атак. Штурмовые подразделения осуществляли синхронизированные пуски ракет по имитированным морским целям, при этом использование новой, более децентрализованной схемы размещения позволило повысить эффективность поражения.

Береговая оборона Народно-освободительной армии Китая считается одной из самых мощных в мире и располагает широким арсеналом мобильных крылатых ракет, способных поражать цели на значительном удалении в море. Большинство установок оснащено противокорабельными ракетами YJ-12 и YJ-62, хотя гиперзвуковые ракеты, такие как YJ-20, предположительно также будут приняты на вооружение в будущих версиях пусковых установок.

Хотя на системы береговой обороны в основном полагаются государства, не располагающие крупными надводными флотами, такие как Россия, Вьетнам и КНДР, Китай продолжает активно инвестировать в эти возможности, несмотря на наличие одного из сильнейших надводных флотов в мире. Появление новых поколений более дальнобойных и высокоточных крылатых ракет, а также значительное улучшение разведывательных возможностей над Восточно-Китайским, Желтым, Японским и Южно-Китайским морями позволяют системам береговой обороны играть куда более весомую роль в региональных конфликтах. Близость многих потенциальных очагов напряженности к побережью материкового Китая, включая Тайваньский пролив и прилегающие воды, делает эти системы ключевым элементом национальной обороны.

Во время учений отрабатывались различные сценарии, при которых первые залпы не полностью уничтожали цели, и тогда резервные подразделения наносили немедленные повторные удары. В одном из эпизодов вражеский корабль попытался уклониться от поражения после первой волны ракетных атак, но командный пункт, получив обновленные разведданные, оперативно направил вторую ударную группу для окончательного уничтожения цели. Береговой полк также испытал новые возможности противодействия беспилотникам, применив трехуровневую систему обороны, объединяющую электронное подавление, кинетическое перехватывание и маскировку, чтобы снижать эффективность разведки и ударов вражеских беспилотных аппаратов. В одном из сценариев были использованы ложные цели, чтобы запутать и отвлечь вражеские дроны-разведчики.

Несмотря на то что роль береговых оборонительных систем значительно снизилась по сравнению с эпохой холодной войны, они продолжают получать финансирование на поддержание боеготовности и крупные новые закупки, оставаясь при этом сравнительно недорогим, но крайне эффективным элементом региональной обороны.