Тайная сделка на $2,9 миллиарда: Германия снова вооружается по лекалам США

Министерство обороны Германии намерено закупить еще 15 истребителей F-35A на сумму $2,9 миллиарда, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, почему Берлин вновь делает ставку на американскую авиацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

Министерство обороны Германии планирует расширить закупки истребителей пятого поколения F-35A, разместив заказ на 15 дополнительных самолетов стоимостью 2,9 миллиарда долларов. Сообщается, что сделка будет представлена бюджетному комитету парламента для утверждения. По данным агентства Reuters, в распоряжении депутатов оказались конфиденциальные документы, где изложены причины и обоснование для увеличения закупок сверх первоначальных 35 самолетов, заказанных в 2022 году. Первые сообщения о планах расширить закупку F-35 появились еще в июле, однако тогда они были опровергнуты рядом высокопоставленных источников. Политическое руководство Германии долгое время выступало против покупки F-35 из-за опасений чрезмерной зависимости от США и необходимости защиты национальной промышленности.

Хотя ранее высказывались опасения, что заказы на F-35 могут нанести ущерб программе Eurofighter, быстрое увеличение оборонных расходов делает возможным масштабное параллельное приобретение обоих самолетов. Министерство обороны продолжает закупать Eurofighter, несмотря на то, что стоимость самолета сопоставима с американским конкурентом, а его характеристики значительно уступают.

F-35 при этом остается единственным истребителем своего поколения, производимым в западных странах, что позволяет ему без труда выигрывать все тендеры, где он конкурирует с Eurofighter и другими европейскими машинами. Хотя военное наращивание Германии во многом направлено на сдерживание России, ВВС США регулярно перебрасывают свои F-35 в страну, используя немецкую территорию для вылетов в Восточную Европу, где самолеты участвуют в "электронных дуэлях" с российскими силами.

Решение Германии увеличить закупки F-35, вероятно, связано с серьезными проблемами программы перспективного истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), которую ведут Германия и Франция. Программа сталкивается с нарастающими трудностями, что вызывает сомнения в ее жизнеспособности. В сентябре сообщалось, что представители Минобороны Германии рассматривают возможность полного выхода из проекта из-за продолжающихся разногласий с Францией.

Германия не создавала истребители полностью собственными силами уже более 80 лет — с конца Второй мировой войны, а огромный технологический и промышленный разрыв между Европой и такими державами, как Китай и США, означает, что даже совместными усилиями европейские государства вряд ли смогут создать боевой самолет равного уровня.

Из-за серьезных задержек программа FCAS не ожидается к реализации еще более двух десятилетий. Генеральный директор компании Dassault Эрик Траппье еще в 2021 году заявил:

"[Цель к] 2040 году уже сорвана, поскольку мы уже застряли, а обсуждения следующей фазы наверняка тоже будут долгими... поэтому мы скорее нацеливаемся на 2050-е годы."

Эти задержки, по всей видимости, значительно усиливают привлекательность F-35 для стран, которые ранее планировали закупить общеевропейский самолет.