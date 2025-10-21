Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления

4:31
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ прорвались на участке фронта, который был направлением главного удара ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления летом 2023 года. Наступила кульминация сражений за Красноармейск и Купянск.

Схема контроля территорий в Красноармейске
Фото: Яндекс.Карты by Pravda.Ru
Схема контроля территорий в Красноармейске

Прорыв в Малую Токмачку угрожает ВСУ в Орехове

На запорожском направлении ВС РФ прорвались по линии Нестерянка — Работино в Малую Токмачку. По данным украинского военного Telegram-канала DeepState, при прорыве использовалась бронетехника, которая высадила штурмовые группы, и они на утро 21 октября находились в Малой Токмачке. Российские источники указывают, что успех обеспечен защитой БТР средствам РЭБ и рывком на мотоциклах. По их данным, российские бойцы контролируют большую часть населённого пункта. Взятие Малой Токмачки открывает путь на город Орехов, который является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. От него идёт прямая трасса на город Запорожье.

Также на Запорожье идёт движение ещё с двух сторон — с востока, обходя укрепрайон в Гуляйполе, где регистрируется ежедневное продвижение по широкому фронту до 20 километров. И от Степногорска — с юга, где, по последним данным, ВСУ проводят контратаки.

Бои за Красноармейск заканчиваются

Многие военные аналитики указывают, что бои за Красноармейск (Покровск) в ДНР перешли рубикон и город скоро будет освобождён. По поступающей информации (см. схему выше), российские войска ведут бои за контроль центра города и контролируют район до железной дороги с юга, взяв здание вокзала, а также район "Жилкооп", расположенный к северу от него. Это подтверждают как российские, так и украинские военные ОСИНТ-ресурсы.

Telegram-канал "Шёпот фронта" сообщил, что ВС РФ физически перерезали трасу на Павлоград — один из последних главных логистических маршрутов для гарнизона ВСУ. Другие указывают, что логистика пока есть, но не через Гришино по этой дороге, а севернее просёлками.

Ухудшается для ВСУ и обстановка восточнее Красноармейска, где ВС РФ вошли и продвигаются в Димитрове (Мирнограде), входящего в агломерацию Красноармейска. По мере перекрытия логистики здесь ситуация для ВСУ будет быстро ухудшаться.

Взятие Купянска открывает три стратегических направления для ВС РФ

В Купянске Харьковской области если учитывать серую зону, то за ВСУ осталась только одна треть территории на юге и частично на восточном берегу Оскола. Освобождение города также не за горами.

Взятие Купянска важно для атаки не только на Волчанск (на север) и на Чугуев (на запад), но и на Краматорск и Славянск (на юг). Но если ВС РФ обойдут Красный Лиман с севера, что они и делают, то они начнут штурм этой агломерации гораздо раньше, чем это сделают российские подразделения от Купянска. А после освобождения Красноармейска славянско-краматорская агломерация будет поджата и с юга. По всей видимости, будет осуществлена операция по заходу в неё с запада — теперь обычная тактика ВС РФ по взятию городов.

Telegram-канал "Фронтовик" пишет, что под контролем ВС РФ сейчас находится две трети Волчанска после прорывов "по четырём направлениям". Освобождение города будет ускорено движением с фланга от Купянска, далее можно будет и продвигаться на запад к линии Изюм — Балаклея прямо через тылы ВСУ.

Харьков — стратегическая цель на этом направлении, ночью он подвергся атаке управляемыми авиабомбами по ТЭЦ. Чернигов севернее полностью обесточен, и проблемы со светом там давно, как и в Сумах. Системные атаки по энергетическим и газовым объектам противника преследуют стратегическую цель — разорвать энергосистему Украины на две части, лишив восточные регионы возможности получать стабильное электроснабжение с запада, которое обеспечивают АЭС. Это в перспективе облегчит взятие левобережной Украины.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы орехов купянск харьков покровск волчанск краматорск ракетный удар
Новости Все >
Наука нашла кнопку старости: в каком возрасте организм включает биологический таймер
Что произошло на юбилее Михалкова? Садальский рассказал забавную историю о Юрие Башмете и Путине
Кошка смотрит в стену и толстеет: как превратить дом в территорию для охоты и игры
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Сейчас читают
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Когда варенье превращается в десерт: пряный джем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Масла, которые способны заменить диету: секрет эфирных масел для стройного тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.