Петр Ермилин

Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье

4:07
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия стремительно увеличивает количество танков Т-80, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы размышляют, почему Москва решила вернуть в производство уникальный газотурбинный танк.

Фото: https://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российская армия стремительно увеличила количество основных боевых танков Т-80, находящихся в активной службе, поскольку уникальные характеристики машины, включая особенно высокую подвижность, получили все большее признание. В то время как в 2010-х годах число боеспособных Т-80 было значительно сокращено — в первую очередь из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов по сравнению с Т-72, который, наоборот, увеличил свое присутствие, — демонстрация ценности повышенной мобильности Т-80 в условиях интенсивных боев, по всей видимости, стала главным фактором, побудившим армию вернуть эти танки в строй.

В результате последняя и наиболее распространенная модификация — Т-80БВМ — сегодня находится на вооружении 23 подразделений, тогда как до начала боевых действий в 2022 году их было всего четыре. Т-80 имеет не только значительно более высокую скорость движения вперед, но и более высокую скорость заднего хода, более низкий уровень шума двигателя и лучшую способность к запуску при низких температурах, чем другие российские танки, включая Т-72 и Т-90.

Танк производился на двух из трех крупнейших танковых заводов СССР в 1980-х годах, но потерял популярность после распада Союза, когда приоритетом стали сокращение расходов, а не производительность. В 1990-х годах его выпускали в очень ограниченных количествах — в основном для предотвращения массовой безработицы в регионах, связанных с его производством, — прежде чем производство прекратилось в 2001 году.

Высокая эффективность Т-80 на Украине, как считается, стала главным фактором, повлиявшим на решение, объявленное в сентябре 2023 года, о возобновлении производства танков, которое ожидается ближе к концу десятилетия. Несмотря на отсутствие выпуска почти четверть века, российская оборонная промышленность смогла продолжить поставки Т-80БВМ в боевые части, модернизируя советские танки Т-80Б и Т-80БВ, находящиеся на хранении.

Модернизация включает установку новой пушки 2А46М-4, двигателя мощностью 1250 л.с. (на 25% больше прежнего), возможность использовать широкий ассортимент современных боеприпасов, а также оснащение динамической защитой "Реликт" и тепловизионными прицелами.

Т-80 — один из двух типов танков в мире, оснащенных газотурбинным двигателем, наряду с американским М1 "Абрамс". Однако при массе около 80 тонн у "Абрамса" удельная мощность значительно ниже, чем у Т-80, масса которого составляет около 45 тонн. При этом более низкий вес Т-80 достигается без ущерба для защиты — многие его модификации обеспечивают даже более высокий уровень броневой защиты, чем у "Абрамса", а орудие при этом крупнее. Поэтому конструкция Т-80 оценивается как одна из самых эффективных времен Холодной войны.

Российские военные постоянно подчеркивают высокие характеристики танка. Хотя высокая стоимость производства и эксплуатации означает, что Т-80 не будет выпускаться в таких же объемах, как более дешевый Т-90М, возобновление его производства обеспечит дальнейший рост доли этих машин в составе бронетанковых войск.

