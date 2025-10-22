Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Игрок мирового уровня: Индия восхищена боевой мощью российских С-400

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Индийское министерство обороны готовится потратить около 100 миллиардов рупий на ракеты для своих систем С-400, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, почему индийские военные называют эти комплексы "переломом войны".

ЗРК С-400 «Триумф»
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-400 «Триумф»

Министерство обороны Индии ведет переговоры о закупке зенитных ракет на сумму до 100 миллиардов рупий (1,1 миллиарда долларов) для своих российских систем дальнего радиуса действия С-400. По данным местных источников, министерство планирует рассмотреть предложение ВВС о закупках на предстоящем заседании совета по оборонным закупкам, запланированном на 23 октября.

Местные СМИ сообщают, что высокая эффективность С-400, продемонстрированная во время столкновений с пакистанскими силами в начале мая, стала главным фактором, побудившим ВВС увеличить инвестиции в эти комплексы. Индийские источники утверждают, что расчеты С-400 сбили пять или шесть пакистанских истребителей и один крупный самолет поддержки, вероятно систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Индия остается единственным иностранным оператором С-400, который испытал систему в реальных боевых условиях. Российские Воздушно-космические силы впервые применили собственные комплексы только в феврале 2022 года.

Помимо закупки новых ракет, в начале сентября министерство обороны Индии подтвердило начало переговоров о приобретении дополнительных полных комплектов С-400 для оснащения новых батальонов. В первой неделе октября местные СМИ сообщили, что министерство решило разместить заказы, а подписание контрактов запланировано на начало декабря — к визиту в страну президента России Владимира Путина.

Эти сообщения совпали с подтверждением, сделанным в середине сентября, что российский концерн "Алмаз-Антей", отвечающий за производство систем ПВО, с начала года более чем вдвое увеличил выпуск ракет для комплексов С-400 и С-350. Это позволит не только ускорить экспортные поставки, но и расширить арсенал российских Воздушно-космических сил, которые уже располагают более чем 35 полками таких систем.

Высокая оценка С-400 со стороны индийских ВВС, вероятно, стала главным фактором, побудившим их добиваться дополнительных закупок.

В августе начальник штаба ВВС Индии маршал Амар Прит Сингх заявил: "Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом... Дальность поражения этой системы удерживала их самолеты на таком расстоянии, что они не могли применять свои дальнобойные авиационные боеприпасы, например, планирующие бомбы большой дальности".

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя успехи вооруженных сил, отметил: "Такие платформы, как С-400, придали стране беспрецедентную мощь."

Широкие похвалы со стороны индийских официальных лиц в адрес С-400 совпали с сообщениями о том, что министерство обороны готовится подписать крупный контракт на закупку российских истребителей пятого поколения Су-57. Эти самолеты способны значительно усилить потенциал С-400, обеспечивая передачу данных о целях на всех высотах из глубины вражеского воздушного пространства.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
