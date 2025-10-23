Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

США переиграли сами себя: как санкции подтолкнули Индонезию к Китаю

Индонезия официально заказала у Китая 42 истребителя J-10C, отказавшись от предложений США, России и Южной Кореи, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, как санкции Вашингтона заставили Джакарту искать "санкционную независимость".

Фото: wikimedia commons by 颐园居, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Министр обороны Индонезии Сьяфри Сямсуддин и несколько других местных чиновников 16 октября подтвердили, что министерство обороны разместило заказ на поставку 42 китайских истребителей J-10C поколения "4+", положив конец многолетней неопределенности в вопросе обновления авиационного парка страны.

Ранее сообщалось, что Индонезия рассматривала возможность закупки американских F-15, российских Су-35, южнокорейских KF-21 и даже бывших австрийских Eurofighter, однако интерес министерства к китайским самолетам стал новым развитием событий и быстро привел к подписанию контракта. Китай остается для Индонезии крупнейшим торговым, инфраструктурным, технологическим и стратегическим партнером. Успехи J-10C, продемонстрированные ВВС Пакистана в мае, когда они сбили несколько индийских истребителей, вероятно, стимулировали интерес Джакарты к китайскому оборонному сектору.

Тем не менее, отказ министерства обороны от реализации ранее обсуждавшихся сделок оставил и средства, и место в авиационном парке для закупки большого числа китайских J-10C.

Почти за восемь лет до подписания контракта на J-10C, в феврале 2018 года, министерство обороны Индонезии заказало 11 российских истребителей Су-35С, с дальнейшими закупками для оснащения нескольких эскадрилий. В августе 2018 года генеральный директор департамента международной торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван подтвердил, что "США пытаются вмешаться", чтобы сорвать сделку, согласно которой Су-35 предполагалось оплатить с помощью бартерного обмена.

Контракт стоимостью 1,1 миллиарда долларов был подтвержден как приостановленный в 2024 году — главным образом из-за угроз Вашингтона ввести экономические санкции против Джакарты в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Эти угрозы стали одним из факторов, побудивших индонезийское правительство "защитить" экономику от санкций, что оно начало активно делать с начала 2022 года, в частности, сокращая зависимость от западных платежных систем.

Если бы США не угрожали Индонезии санкциями, вероятнее всего, страна приобрела бы Су-35, а возможно и Су-57, в качестве основных истребителей завоевания превосходства в воздухе, что оставило бы меньше возможностей для закупки J-10C.

Нейтральный статус Индонезии заставляет ее избегать зависимости только от западного или только от незападного блока, поэтому, когда Россия была исключена из числа поставщиков, вероятность закупок у Китая существенно возросла.

Для США последствия их санкционной политики оказались, по сути, крайне негативными. Контракт на J-10C значительно превышает объем предполагаемой сделки по Су-35, а значит, куда больше средств направляется в оборонный сектор противников западного блока. Кроме того, стратегическое партнерство Китая с Индонезией гораздо глубже, чем с Россией, и его укрепление представляет более серьезный вызов западным интересам в Юго-Восточной Азии.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
