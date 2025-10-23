Лондон не защитить: самый проблемный эсминец в мире простаивает уже 3000 дней

Программа эсминцев Type 45 Королевского флота Великобритании превратилась в череду провалов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах многолетних простоев и технических катастроф авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ корабль сша

Программа эсминцев класса Type 45 Королевского флота Великобритании столкнулась с новой волной критики после того, как первый из шести кораблей серии, HMS Daring, провел в ремонте более 3000 дней. Более восьми лет, в течение которых корабль находится у причала, превысили срок его строительства — шесть лет, — а также время, проведенное в строю, что вызывает серьезные вопросы о его будущем. Проблемы с HMS Daring не являются исключением: весь проект Type 45 долгое время страдает от низкой боеготовности и серьезных технических неисправностей. Флот, сокращенный с первоначально запланированных двенадцати кораблей до шести, порой имел в строю всего один эсминец — так было в июле 2021 года, когда HMS Diamond столкнулся с техническими проблемами во время сопровождения авианосной группы, направлявшейся в Восточную Азию, и был вынужден вернуться на ремонт.

В феврале 2024 года Королевский флот снял HMS Diamond с операций у берегов Йемена, сославшись на "технические проблемы". Корабль участвовал в миссии США по ударам по целям в Йемене в рамках операции Prosperity Guardian. В некоторых случаях двигатели на этих эсминцах "катастрофически выходили из строя" в жарком климате, например в Ормузском проливе или водах Юго-Восточной Азии. До сих пор остаются сомнения, удалось ли полностью устранить эти проблемы. В настоящее время три из шести кораблей класса Type 45 находятся на ремонте — меньше, чем четыре в 2024 году. Дополнительные трудности создали кадровый дефицит, отсутствие инфраструктуры для обслуживания и нехватка запчастей, из-за чего корабли нередко разбирают на детали для ремонта других.

Комментируя состояние флота Type 45, эксперт Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал отметил: "Корабль построен как интегрированная, закрытая система, без модульности, поэтому замена компонентов и модернизация оказались чрезвычайно сложными". Он добавил: "Daring также был первым кораблем серии Type 45 — следовательно, он самый старый и самый проблемный".

Отставной контр-адмирал Королевского флота Крис Парри заявил, что одной из главных причин неудач стали масштабные сокращения бюджета.

"Это полная катастрофа, потому что все делалось дешево — чтобы обеспечить работу системы ПВО Type 45, сэкономили на всем остальном... Это обычная проблема крупных военных проектов: приходится балансировать между временем, ценой и требованиями, а чем дольше длится проект, тем выше его стоимость и сильнее соблазн урезать расходы", — подчеркнул он.

Недостатки Type 45 выходят далеко за рамки надежности. Несмотря на то что британские корабли значительно крупнее американских эсминцев класса Arleigh Burke, они вооружены всего 48 вертикальными пусковыми установками — вдвое меньше, чем у американцев, и менее половины от 112 установок на китайских Type 055.

Эти корабли не способны наносить ракетные удары по наземным или морским целям, поскольку их пусковые установки предназначены исключительно для ракет ПВО. Кроме того, они не могут выполнять задачи противоракетной обороны, в отличие от американских, японских и южнокорейских кораблей, оснащенных ракетами SM-3 и SM-6. В результате боевые возможности британских эсминцев значительно уступают их аналогам из США и Восточной Азии, что особенно заметно на фоне планов Лондона усилить присутствие в Тихом океане.

Последствия провалов программы Type 45 весьма серьезны. Бывший капитан Королевского флота Джерри Нортвуд отметил, что в случае войны острая нехватка боеспособных кораблей не позволит Британии одновременно защищать территорию и проецировать силу за рубежом.

"Нам придется делать выбор — защищать Лондон и другие прибрежные города или прикрывать флотскую группировку на севере, — заявил он. — У нас очень мало ресурсов, чтобы распределить их эффективно. Сегодня строительство кораблей занимает слишком много времени... Все упирается в деньги. Если их нет — проект движется в режиме замедленной съемки. Type 45 стал жертвой недостаточного финансирования и чрезмерных инженерных амбиций без соответствующих средств и компетенций", — добавил Нортвуд.

С учетом того, что Королевский флот вряд ли сможет получить эсминцы следующего поколения Type 83 до 2040-х годов, Type 45 останется основой британских надводных сил еще почти два десятилетия.