48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море

Эсминец британского флота HMS Duncan в течение двух суток сопровождал российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Северном море и Ла-Манше, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, к чему привело редкое столкновение флотов, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Geograph Britain and Ireland by Brian Deegan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эсминец HMS Duncan

Эсминец британского флота HMS Duncan класса Type 45 провел 48-часовую операцию по слежению за российским эсминцем "Вице-адмирал Кулаков" класса "Удалой" между Северным морем и Ла-Маншем. Инцидент произошел в период особенно высокого напряжения между Россией и западным блоком и стал первым случаем, когда надводный корабль Королевского флота, действующий под контролем НАТО, осуществлял наблюдение в британских национальных водах во время прохода третьей стороны.

Прохождение Ла-Манша уже не раз представляло опасность для российских судов: ранее танкеры с нефтью из России подвергались досмотру и даже задержанию со стороны стран НАТО.

Во время последнего эпизода HMS Duncan, по сообщениям, обеспечивал "чистую картину воздушной обстановки" и выполнял функции коммуникационного и информационного узла для системы Recognised Maritime Picture. Несмотря на наличие крупных сенсорных комплексов, корабли класса Type 45 не располагают противокорабельным вооружением и несут крайне ограниченный арсенал из 48 пусковых ячеек для ракет Aster 15 и Aster 30 класса "земля-воздух".

Оба типа эсминцев отличаются низкой универсальностью: британский корабль предназначен исключительно для задач противовоздушной обороны, тогда как советский проект "Удалой" специализируется на противолодочных операциях. Российский эсминец при этом несет более внушительный арсенал — 64 пусковые установки для зенитных ракет, восемь противолодочных ракет и 20 реактивных бомбометных установок.

Тем не менее, класс "Удалой" считается самым слабо вооруженным среди российских эсминцев — более современные фрегаты, такие как проект "Горшков", обладают значительно большей огневой мощью.

Встреча двух кораблей подчеркивает все более ограниченные возможности надводных сил — особенно на фоне куда более мощных и универсальных эсминцев типа AEGIS, стоящих на вооружении США, Китая, Японии и Корейского полуострова.