Ядерный парадокс: Франция усиливает арсенал, но летает на машинах прошлого века

Франция готовит крупнейшую закупку истребителей Rafale за последние десятилетия, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как Париж пытается укрепить ядерные силы и спасти проект FCAS.

Бюджетные документы Франции раскрыли планы по закупке 61 нового истребителя Rafale для Военно-воздушных и космических сил, а также ВМС страны. Это решение принято на фоне значительного увеличения оборонных расходов, что соответствует общей тенденции среди западных государств. Дополнительно могут быть приобретены еще два самолета для замены потерянных в результате столкновения в воздухе в августе 2024 года.

Планируемая закупка позволит начать поэтапное снятие с вооружения устаревших Mirage 2000, а также усилить ядерные силы страны за счет удвоения числа ядерных носителей и модернизировать авиакрыло единственного французского авианосца более современными вариантами палубного Rafale M. В марте 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании четвертой авиабазы, оснащенной ядерными истребителями, — базы Люксей в восточной Франции. Ожидается, что первая эскадрилья Rafale прибудет туда в 2032 году и получит ядерные возможности годом позже, а вторая станет боеготовой в 2036 году.

В настоящее время Военно-воздушные и космические силы Франции располагают 40 истребителями Rafale с возможностью нести ядерное оружие. Новые закупки позволят значительно увеличить их число. Франция остается одной из четырех ядерных держав, не заказавших истребители пятого поколения, и может стать последней страной, полагающейся исключительно на самолеты четвертого поколения для ядерных задач. В ближайшие годы Пакистан, Индия и КНДР планируют приобрести истребители пятого поколения.

Экспортные перспективы Rafale были серьезно подорваны его неспособностью конкурировать с более современными машинами пятого поколения. Самолет проиграл все тендеры, где соперничал с американским F-35. В результате программа Rafale в значительной степени опирается на внутренние заказы и поставки в страны, которые по политическим причинам не могут рассматривать покупку F-35, такие как Индонезия и Египет.

Позиции Rafale еще больше ослабли в мае, после первого участия самолета в боевых действиях высокой интенсивности, когда от одного до четырех истребителей, состоявших на вооружении ВВС Индии, были уничтожены в боях с китайскими J-10C, находящимися на вооружении ВВС Пакистана. Эти J-10C считаются одной из менее продвинутых моделей, производимых в Китае.

Как и многие европейские страны, Франция оказалась перед дилеммой: поддерживать местную промышленность, производя менее эффективные самолеты, или закупать у США гораздо более совершенные F-35. Великобритания выбрала второй путь, полностью отказавшись от Eurofighter и сделав ставку на F-35, Германия же расширила закупки обоих типов. Отказ Франции рассматривать закупку F-35 серьезно ограничил боевые возможности ее ВВС, оставив элитные части с заметно уступающими по возможностям самолетами.

Решение об увеличении закупок Rafale, вероятно, связано с серьезными проблемами франко-немецкой программы создания истребителя следующего поколения FCAS, реализация которой вызывает все больше сомнений. В сентябре сообщалось, что Министерство обороны Германии рассматривает возможность выхода из проекта.

По прогнозам, новый самолет появится не ранее чем через два десятилетия. Еще в 2021 году генеральный директор Dassault Эрик Траппье отметил: "[Цель к] 2040 году уже сорвана, потому что мы застопорились, а обсуждения следующего этапа наверняка тоже будут долгими... так что мы скорее нацеливаемся на 2050-е годы."

Из-за этих задержек Rafale останется основным истребителем элитных подразделений Франции как минимум еще два десятилетия. Однако самолет уже считается устаревающим на фоне таких конкурентов, как F-35 и J-20. Эта проблема станет еще острее, когда Китай введет в строй истребители шестого поколения в начале 2030-х годов, а вскоре за ним — и США со своим F-47.