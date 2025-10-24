Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал

США не способны провести успешную наземную операцию в Венесуэле по многим причинам. Раскрываем главные из них.

Президент США Дональд Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Американские СМИ писали о пролёте бомбардировщика B-1 Lancer вблизи воздушного пространства Венесуэлы — предвестника наземной операции. Однако она не будет осуществлена по многим причинам.

Ресурсов для этого не хватит. Венесуэла — большая страна с труднопроходимой местностью (джунгли, горы). Вторжение и последующая даже частичная оккупация потребовали бы огромного контингента войск (сотни тысяч солдат) и колоссальных ресурсов. А в США идёт шатдаун, зарплаты военнослужащим с ноября не будут выплачиваться. Военная операция не будет быстрой и успешной. Армия Венесуэлы остаётся одной из самых сильных и мотивированных в регионе. Бои в городских условиях приведут к огромным жертвам среди американских солдат, гробы поедут в США, вызвав антивоенные протесты населения. Демократы возмущаются попытками Трампа провести операцию без одобрения конгресса. Его обвиняют в превышении президентских полномочий и военных преступлениях. В случае победы демпартии на промежуточных выборах это приведёт к расследованиям и судам. В опросах больше 60% американцев выступают против вторжения в Венесуэлу, это грозит Трампу потерей ядерного электората MAGA. Нобелевская премия мира после этого Трампу совсем не светит — это можно было бы поставить даже на первое место в этом рейтинге. Налицо политические мотивы для вторжения, что будет в Латинской Америке воспринято как вопиющий факт, как грубое нарушение международного права и создание опасного прецедента, что исключит союзнические отношения с США. Дело в том, что наркотик производят в маленьких лабораториях в Колумбии и только малая часть трафика в США идёт через Венесуэлу и Карибское море, а основная — вдоль побережья Тихого океана. Истинная причина вторжения носит политический характер — добиться смены режима и завладеть нефтью. Россия и Китай являются ключевыми политическими и экономическими партнёрами Венесуэлы. Прямое военное нападение США привело бы к резкой эскалации отношений с Москвой и Пекином, которые могут ответить усилением военной помощи, отправкой добровольцев или дипломатическим кризисом в ООН. Это создавало бы риск прямого столкновения великих держав. У президента Николаса Мадуро, как он сам сказал, "стальные нервы". Цены на нефть взлетят, а вместе с ними и инфляция в США.

Остаётся оказывать психологическое давление и грозить ракетными ударами, пытаясь спровоцировать раскол элит и смену власти в Каракасе. Сможет ли ЦРУ, которому дан карт-бланш, этого добиться? Там, где это удавалось (Иран, 1953 год; Гватемала, 1954 год; Чили, 1973 год), ключевой задачей было настроить военных против гражданского правительства. В Венесуэле это невероятный сценарий.

Трамп через некоторое время придёт к выводу (сделает вид), что одержимость госсекретаря Марко Рубио сменой режима в Венесуэле — тупик, и даст переговорщику Ричарду Греннелю добро на возвращение в Каракас для заключения "сделки".