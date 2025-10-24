Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника

8:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

24 октября в Вооружённых силах России отмечается День войск специального назначения. Спецназ — это тот род войск, которому приходится воевать чаще всех и больше всех, даже когда всем кажется, что мы живём в мирное время. Такая уж нелегкая доля — быть элитой армии.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Спецназ Ахмат в Курской области

День спецназа был установлен в 2006 году одновременно со множеством других военных памятных дат. Кстати, День войск спецназа — это именно памятный день, а не профессиональный праздник. В чём же отличие?

День спецназа — праздник профессионалов или памятный день?

Памятный день устанавливается в честь знакового исторического события, а профессиональный праздник — для чествования специалистов определённой отрасли.

С обывательской точки зрения разница наверняка непонятная. Так, например, День военного связиста, который отмечался четырьмя днями раньше, — это профессиональный праздник, а, например, День Воздушно-десантных войск — такой же памятный день, как и День спецназа. Вопрос, какой тип памятной даты является статуснее. Или это не так уж и важно?

Ведь наверняка в повседневной жизни в поздравлениях друг другу люди используют понятие "профессиональный праздник", и понятно почему. Знак принадлежности к особой профессии люди и воспринимают всегда особенно. И кто объяснит, почему День работников военного комиссариата считается профессиональным праздником, а День спецназа — памятным днём, если отправной точкой всегда является некое историческое событие.

Для Дня спецназа таким историческим событием стал приказ военного министра маршала Василевского от 24 октября 1950 года о создании отдельных рот специального назначения в составе каждой общевойсковой и механизированной армий, флотов и ряда других объединений.

Зачем в 1950 году задумались о создании спецназа

На вновь созданные подразделения была возложена задача ведения разведки и диверсионных операций в глубоком тылу врага. Соответственно, эти части были подчинены главному разведоргану министерства обороны — ГРУ Генерального штаба. Такое подчинение сохраняется и поныне, и, говоря о Дне спецназа, отмечаемом 24 октября, мы имеем в виду именно день спецназа ГРУ.

Это замечание существенно, ибо есть и другие подразделения спецназа, например, в Росгвардии или в силах специальных операций министерства обороны. Их задачи несколько отличаются от армейского спецназа.

Нельзя сказать, что до 1950 года в Советской Армии не было спецназа. Подразделения с разведывательно-диверсионными задачами существовали и активно применялись и в годы Великой Отечественной войны, и даже ранее. Однако после ВОВ разведчасти оказались несколько размыты.

Здесь нужно принять во внимание, что послевоенные годы — это период определённых "творческих метаний" у высшего военного руководства страны. Шло обобщение опыта ВОВ, менялись организационно-штатные структуры, разрабатывались новые концепции, появлялась новая военная техника, и 1950 год в этом смысле тоже был годом больших перемен.

На переосмысление роли спецназа повлияло также появление ядерного оружия. Неслучайно среди диверсионных задач для нового рода войск особо было выделено уничтожение мобильных пусковых установок для ядерных ракет.

Здесь речь идёт именно не столько о крупных наземных передвижных платформах, а конкретно о таких образцах, как:

MGR-3 Little John;

MGR-1 Honest John;

MGM-1 Матадор.

Последний образец из списка — установка, довольно крупная, а вот первые два — весьма небольших размеров. "Литтл Джон" так и вовсе мог буксироваться обычным армейским джипом.

Естественно, что Советский Союз особое внимание уделял слежению за такими установками, ибо их скрытно можно было пододвинуть к самой границе страны. Для уничтожения таких систем, в частности, и были созданы подразделения спецназа.

К слову сказать, развитию войск спецназа ГРУ способствовало и бурное развитие воздушно-десантных войск в тот же послевоенный период. Эти два рода войск органично дополняли друг друга, обменивались опытом, тактикой и вооружением.

Войска спецназа ГРУ постепенно увеличивались, вместо рот создавались батальоны, позднее бригады. Бригада и сейчас является основной структурой войск спецназначения.

Афганская война — золотой век спецназа ГРУ

Долгое время спецназу не приходилось применять свои знания на практике. Задачи по ликвидации ядерных пусковых установок НАТО так и остались на уровне тренировок, а основной практической работой спецназа ГРУ на долгое время стала контрпартизанская борьба.

В этом есть некий парадокс. Сам спецназ создавался отчасти для того, чтобы быть основой для развёртывания партизанского движения в тылу врага, а по факту начиная с войны в Афганистане превратился в средство борьбы с себе подобными.

В Афганистане основной задачей подразделений спецназа, помимо рейдов на базы моджахедов, стал перехват караванов с оружием, идущих из Пакистана и Ирана. К этим операциям спецназ системно приступил в 1984-1985 годах, когда в Афганистане были дополнительно развёрнуты силы спецподразделений.

Здесь возникает резонный вопрос, почему только на пятый год войны в Афганистане наше руководство задумалось о том, что надо перекрывать каналы поставок вооружений. Видимо, потому, что 1984 год стал самым тяжёлым по нашим потерям в войне.

Далее, уже на этапе распада Советского Союза, спецназу ГРУ пришлось продолжить борьбу с терроризмом уже в ходе многочисленных межнациональных конфликтов. Волей-неволей спецназу приходилось перековываться в подразделение антитеррора.

Да и в целом отношение к спецназу было зачастую как к дежурной команде, которая должна выполнять любые задачи, поставленные руководством. Даже если спецназ для этого не готовился. Например, для охраны генералитета.

Так, тяжёлым временем испытаний для спецназа стали обе чеченские кампании. И дело не только в потерях. Часто подразделения спецназа использовались тупо в лоб в качестве пехоты для штурма опорных пунктов противника. И нельзя сказать, что такое волюнтаристское отношение к спецназу не изжито полностью.

Спецназ сегодня

Говоря о современной войне, трудно сказать какую нишу должны занять войска спецназа сейчас и в ближайшем будущем.

Как мы видим из сводок минобороны, спецназ совсем никак не используется для диверсий в глубоком тылу врага. Хотя, возможно, мы просто не знаем. Снова спецназ работает в основном на линии боевого соприкосновения. Да, у спецназа никто не отнимает важную функцию разведки, но если мы обратим внимание на характер боевых действий штурмовой пехоты, то он стал напоминать работу спецназа:

действия малыми группами;

акцент на задачах по захвату отдельных объектов, зданий;

активно используется транспорт спецназа — мотоциклы, квадроциклы, багги.

Где сейчас заканчивается пехота и начинается спецназ, уже не совсем и понятно. Хороший штурмовик сейчас по уровню подготовки не хуже спецназовца.

Несомненно одно — войска спецназа необходимо развивать исходя из нового качества войны. Возможно, появление тяжёлых транспортных беспилотников откроет для спецназа новые возможности в диверсионных операциях. Одно ясно — без работы спецназ никогда не останется. Родине всегда нужны смелые, сильные, мужественные парни, способные выполнить самые немыслимые задачи. С праздником, ребята!