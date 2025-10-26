Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня

4:06
Силовые структуры

Пятнадцать часов в полёте, четырнадцать тысяч километров над землёй — и ноль радиации. "Буревестник" полетел.

Буревестник - ядерная крылатая ракета с ЯРД
Фото: Министерство обороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Свободно распространяемое изображение
Буревестник - ядерная крылатая ракета с ЯРД

Российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным реактором "Буревестник" — то, что ещё недавно называли "нереализуемой мечтой".

Созданная на советском заделе после выхода США из договора по ПРО, система воплощает то, что в XX веке считалось фантастикой.

Тогда была идея, но не было нужных материалов, решений, электроники. Бауманцы вспоминают кафедру ядерных реактивных двигателей на "Энергомаше", широкая публика — "ракетное" послание 2018 года и знаменитые "мультики", которые совсем не "мультики".

"Когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили — это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. И вот сейчас решающие испытания завершены" — поделился президент.

Также глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил подробности — ТТХ позволяют применять ядерную ракету "Буревестник" по высокозащищённым объектам на любом расстоянии. А еще — в полете "были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные манёвры", доказавшие ее способность прорывать любые ПРО и ПВО.

По открытым данным, компактный реактор мощностью в несколько мегаватт на уране-235 работает так, что воздух разгоняется в сопле, а активная зона изолирована.

Так решена ключевая проблема всех прежних ядерных проектов — загрязнение атмосферы. Именно из-за этого закрыли британский Avro Z-59 и американский Pluto (SLAM) — ту самую ракету "летающий Чернобыль".

По данным СМИ, старт у "Буревестника" — быстрый, твердотопливный. Вжух — и ядерная ракета уже высоко, где ее не "накроют" враги.

Там ракета "Буревестник" переходит на ядерный двигатель, но без малейшего радиационного следа. Если верить открытым источникам — это девятиметровая машина весом под 10 тонн способна неделями курсировать над Арктикой и океанами, меняя эшелон и направления, ожидая приказа.

Боеголовка мегатонного класса превращает эту "птицу" в инструмент неотвратимого возмездия.

Эксперты ломают головы над системой навигации: над океаном нет рельефа, спутники можно заглушить, а инерциалка со временем "плывёт". Версии — от астро-инерции до магнитно-гравитационных карт и сетей маяков.

Есть и предположение, что "Буревестник" способен не только "стеклить" и сжигать цели, но выполнять функции ретранслятора связи или разведывательной платформы.

В случае ядерного обмена такая версия ракеты "Буревестник" сможет "разметить" карту уцелевших объектов и поддерживать связь без спутников.

Любопытный момент для экспертов и знатоков ядерного оружия. Путин призвал определиться  "что это, к какому классу оружия эта новая система относится".

Классификация происходит по разным направлениям - баллистика, крылатые ракеты, гиперзвук, барражирующие системы; по морской/наземный/воздушный/подводный, по типам двигателя.

Ракета "Буревестник", по факту, может относиться:

  1. К межконтинентальной стратегической крылатой ракете,
  2. К специальной категории «ядерно-приводных стратегических систем».

Как в "Колыбельной" инженеров-ракетчиков:

Спят мышата, спят ежата,
Спит страна, уснули Штаты.
Все уснули до рассвета —
Лишь крылатая ракета
Мчится, мчится в вышине
В серебристой тишине…

В серебристой тишине теперь летит не миф, а новая реальность. Крылатая тень с реактором в сердце встала в строй рядом с "Сарматом", "Посейдоном", "Ярсом" и "Авангардом".

Уточнения

«Буреве́стник» - межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Траектория полёта крылатой ракеты с учётом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования, по мнению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО. «Буревестник» будет принят на вооружение примерно в 2027 году.

Я́дерный раке́тный дви́гатель (ЯРД) — разновидность ракетного двигателя, которая использует энергию деления или синтеза ядер для создания реактивной тяги.

Проект «Плутон» — американская государственная программа по разработке ядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), который предполагалось использовать в крылатых ракетах. Было изготовлено два экспериментальных двигателя, которые испытывались на ядерном полигоне в Неваде в 1961 и 1964 годах. Из-за мощнейшего заражения местности и наращивания числа "обыкновенных" межконтинентальных баллистических ракет после семи с половиной лет разработок, проект «Плутон» был закрыт.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы владимир путин валерий герасимов
