Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года

Катар намерен вывести из эксплуатации свои новейшие Eurofighter всего через три года после начала поставок, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах столь скорого разочарования и шансах Турции получить эти самолеты авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Военно-воздушные силы Катара намерены вывести из эксплуатации 24 истребителя Eurofighter всего через три года после начала их поставок в 2022 году. Министерство обороны страны заказало вариант Tranche 3A, который значительно превосходит по оснащению самолеты того же типа, находящиеся на вооружении европейских стран, разработавших эту модель. Эти истребители оснащены новыми радарами с активной фазированной решеткой Captor-E. По имеющимся данным, Доха ведет переговоры о продаже машин Турции, которая испытывает трудности с модернизацией своего авиапарка из-за напряженных отношений с США и исключения из программы F-35.

Министерство обороны Катара одновременно закупило Eurofighter, французские Rafale и американские F-15QA. Аналитики считают, что такое распределение заказов между тремя странами-поставщиками должно было укрепить дипломатические связи, но на практике привело к серьезной неэффективности и усложнению эксплуатации.

Хотя Eurofighter Tranche 3A значительно превосходит устаревшие турецкие F-16, по боевым возможностям он уступает катарским F-15QA и, по ряду параметров, французским Rafale. Боевую эффективность Eurofighter неоднократно подвергали критике: программа не смогла добиться успеха за пределами Персидского залива, если не считать небольшой контракт с Австрией. Результаты учебных боев также оказались разочаровывающими — особенно в сравнении с американскими F-18E/F, F-15 и, тем более, F-35A. Eurofighter проиграл все тендеры, где конкурировал с F-35, и неизменно уступал F-15 и F-18 в оценках таких заказчиков, как Южная Корея и Финляндия.

Министерство обороны Турции, по сообщениям, планирует приобрести не только катарские, но и более ранние версии Eurofighter у Омана, а также рассматривает возможность новых закупок. Это стало бы серьезной поддержкой для программы, особенно на фоне того, что Великобритания прекратила собственные закупки, сосредоточив ресурсы на F-35, а Германия, несмотря на давление промышленности, разделила инвестиции между Eurofighter и американскими машинами.

Ограниченные отношения Анкары с Францией, невозможность закупать американские самолеты и статус Турции как члена НАТО, не позволяющий обратиться к российским или китайским альтернативам, фактически оставляют стране единственный вариант — Eurofighter. Таким образом, программа получила редкий шанс на новые поставки в условиях отсутствия конкурентов.