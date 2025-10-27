Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Воздух дрожит от напряжения: Венесуэла развернула С-300 у границ, где ждут американцев

Венесуэльские Вооруженные силы начали крупные учения по противовоздушной и прибрежной обороне после нового существенного наращивания военного присутствия Соединенных Штатов вблизи северных границ страны. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) — перевод материала публикует Pravda.Ru.

Су-30МКИ и С-400
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Су-30МКИ и С-400

Вооруженные силы Венесуэлы провели крупные воздушные и прибрежные оборонные учения в ответ на очередное значительное наращивание военного присутствия Соединенных Штатов вблизи страны. Учения начались 25 октября, после того как авианосная ударная группа USS Gerald Ford ВМС США развернулась вблизи северной морской границы страны. Это последовало за имитацией ударов бомбардировщиков B-1B, во время которых потенциально враждебные самолеты отключали свои транспондеры, а также за другими полетами в зону опознавания воздушной обороны страны (ADIZ) бомбардировщиков B-1B и B-52H.

Воздушно-полевые системы ПВО Венесуэлы по праву считаются самыми мощными в Латинской Америке и строятся вокруг наземной сети дальнобойных систем С-300ВМ и среднерадиусных комплексов Бук-M2. Им сопутствуют ближние средства ПВО, такие как С-125, а также небольшая эскадрилья дальнобойных истребителей Су-30МК2. Сила венесуэльской ПВО и ограниченные возможности страны по нанесению ответных ударов считаются главным фактором, препятствовавшим Соединенным Штатам нанести крупномасштабный удар в прошлом.

С-300ВМ разрабатывался для сопровождения мобильных наземных формирований, в том числе для наступательных действий глубоко в тыл противника, обеспечивая многоуровневое покрытие против воздушных и ракетных атак и обладая дальностью поражения до 250 километров. Системы, как ожидается, представляют наибольшую сложность для возможной американской попытки нанесения авианалётов благодаря своей высокой мобильности, позволяющей быстро перегруппироваться после пуска.

С-300ВМ использует гусеничные пусковые машины МТ-Т, обеспечивающие возможности вездеходного перемещения; все элементы комплекса, включая командный пункт, радиолокационные станции и пусковые установки, способны к перебазированию менее чем за 10 минут. Вооруженные силы США никогда ранее не сталкивались с сопоставимо продвинутой сетью дальнобойной противовоздушной обороны, за исключением, возможно, операции Midnight Hammer, проведенной против Ирана в июне.

Ограниченное число истребителей и передовых средств ПВО, имеющихся в распоряжении Венесуэлы, по-прежнему существенно ограничивает способность ее войск надежно остановить продолжительную американскую наступательную операцию. Планы по закупке как систем ПВО, так и самолетов были свернуты после смерти бывшего президента Уго Чавеса в 2013 году, в том числе планы по приобретению истребителей Су-35 для дальнейшего расширения высококлассного парка боевых самолетов помимо имеющихся 24 Су-30МК2.

Системы ПВО, вероятно, будут применяться для организации засад и «ударов с бегством» по авиации США в случае начала полномасштабного наступления, подобно тому, как это делалось Югославией против авиации НАТО в 1999 году, поскольку малые количества техники в боевых частях в противном случае оставили бы их уязвимыми для переполнения противником.

