Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи

Расходы на оборону и безопасность в Турции и Азербайджане в 2026 году снова возрастут. Это связано с ростом напряжённости на границах обоих государств. Для Турции наиболее тревожным направлением с точки зрения безопасности является Израиль и Сирия, для Азербайджана — соседний Иран.

Фото: dvidshub.net by Штаб-сержант Донна Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турецкий солдат из Многонациональной боевой группы Восток наблюдает, как вертолёт UH-60 Блэк Хок готовится к посадке после получения девятистрочного вызова об условной потере

В 2026 году Анкара запланировала военные расходы в размере 51 млрд долларов. Много это или мало?

Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на динамику за предыдущие годы:

2025 год — 47 млрд долларов;

2024 год — 40 млрд долларов.

Стоит отметить, что эти цифры для своего периода тоже были рекордными. А прирост расходов в 2025 году по сравнению с предыдущим и вовсе был крайне резким — 17%.

Как сообщают источники, рост расходов в значительной степени связан с необходимостью модернизации вооружений и участием в региональных военных операциях, как то: Сирия и Ливия. Что касается Сирии, то не исключено, что Турции здесь приходится быть ещё и главным кошельком в деле перевооружения армии нового сирийского режима.

В сравнении со своим "старшим братом" Турцией военный бюджет Азербайджана выглядит гораздо скромнее — чуть более 5 млрд долларов, то есть в 10 раз меньше. Но и здесь наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом: было — 4,9 млрд долларов, станет — более 5,1 млрд долларов.

Прирост в следующем году, казалось бы, небольшой, но стоит заметить, что в 2025-м по сравнению с 2024 годом также было движение вверх, но уже на большую сумму — от 4,6 млрд долларов до 4,9. Но и процентная динамика здесь, конечно, не турецкая, не 17% прироста, а максимум — шесть.

Но следует обратить внимание не только на темп роста, но и на долю военных расходов в государственном бюджете, а это порядка 20%. Такая доля затрат на армию более характерна для экономики воюющего государства.

С другой стороны, если посмотреть на соотношение военных расходов и ВВП, например, за прошлый 2025 год, то он у Азербайджана вполне "мирный" и приемлемый — всего 1,5%. Для сравнения вспомним, что многие страны НАТО на волне антироссийской истерии хотят достичь планки военных расходов в 5% от ВВП.

По данным ряда источников, половину военного бюджета Азербайджан планирует потратить на закупки вооружений. В списке стран — поставщиков вооружений значатся:

Турция;

Пакистан;

Сербия;

Словакия;

Израиль.

Как видно, в этом списке нет России, хотя парк военной техники азербайджанской армии преимущественно представлен российской продукцией или более старой — советского производства. И, по идее, Азербайджан нуждается, как минимум, в запчастях для уже купленной техники. Но за последние три года Баку не удалось купить ни одной единицы вооружения у Москвы.

При этом Азербайджан официально не заявлял, что намерен прекращать военные закупки у России. Такая пауза объясняется тем, что российская "оборонка" сейчас работает прежде всего на внутренние нужды. В свете нормализации отношений на политическом уровне между Москвой и Баку, возможно, и этот невольный мораторий на военные поставки будет прерван.

Главный вопрос — являются ли растущие военные бюджеты наступательными или оборонительными?

Не будет преувеличением сказать, что в текущем моменте милитаризация экономик характерна для многих стран мира. Мы входим в период мировой турбулентности, и в этом смысле рост военных расходов в отдельно взятой стране не столько служит признаком агрессивных устремлений, сколько желанием перестраховаться. Соответственно, милитаризация может быть временной и вынужденной мерой.

По крайней мере, об этом так говорят. Например, тот же Баку заявляет, что к 2030 году военные расходы будут снова снижены — до 4,69 млрд долларов, то есть вернутся к уровню 2024 года. Как оно получится на самом деле, посмотрим в дальнейшей динамике.