Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи

4:46
Силовые структуры » Военные новости

Расходы на оборону и безопасность в Турции и Азербайджане в 2026 году снова возрастут. Это связано с ростом напряжённости на границах обоих государств. Для Турции наиболее тревожным направлением с точки зрения безопасности является Израиль и Сирия, для Азербайджана — соседний Иран.

Турецкий солдат из Многонациональной боевой группы Восток наблюдает, как вертолёт UH-60 Блэк Хок готовится к посадке после получения девятистрочного вызова об условной потере
Фото: dvidshub.net by Штаб-сержант Донна Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турецкий солдат из Многонациональной боевой группы Восток наблюдает, как вертолёт UH-60 Блэк Хок готовится к посадке после получения девятистрочного вызова об условной потере

В 2026 году Анкара запланировала военные расходы в размере 51 млрд долларов. Много это или мало?

Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на динамику за предыдущие годы:

  • 2025 год — 47 млрд долларов;
  • 2024 год — 40 млрд долларов.

Стоит отметить, что эти цифры для своего периода тоже были рекордными. А прирост расходов в 2025 году по сравнению с предыдущим и вовсе был крайне резким — 17%.

Как сообщают источники, рост расходов в значительной степени связан с необходимостью модернизации вооружений и участием в региональных военных операциях, как то: Сирия и Ливия. Что касается Сирии, то не исключено, что Турции здесь приходится быть ещё и главным кошельком в деле перевооружения армии нового сирийского режима.

В сравнении со своим "старшим братом" Турцией военный бюджет Азербайджана выглядит гораздо скромнее — чуть более 5 млрд долларов, то есть в 10 раз меньше. Но и здесь наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом: было — 4,9 млрд долларов, станет — более 5,1 млрд долларов.

Прирост в следующем году, казалось бы, небольшой, но стоит заметить, что в 2025-м по сравнению с 2024 годом также было движение вверх, но уже на большую сумму — от 4,6 млрд долларов до 4,9. Но и процентная динамика здесь, конечно, не турецкая, не 17% прироста, а максимум — шесть.

Но следует обратить внимание не только на темп роста, но и на долю военных расходов в государственном бюджете, а это порядка 20%. Такая доля затрат на армию более характерна для экономики воюющего государства.

С другой стороны, если посмотреть на соотношение военных расходов и ВВП, например, за прошлый 2025 год, то он у Азербайджана вполне "мирный" и приемлемый — всего 1,5%. Для сравнения вспомним, что многие страны НАТО на волне антироссийской истерии хотят достичь планки военных расходов в 5% от ВВП.

По данным ряда источников, половину военного бюджета Азербайджан планирует потратить на закупки вооружений. В списке стран — поставщиков вооружений значатся:

  • Турция;
  • Пакистан;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Израиль.

Как видно, в этом списке нет России, хотя парк военной техники азербайджанской армии преимущественно представлен российской продукцией или более старой — советского производства. И, по идее, Азербайджан нуждается, как минимум, в запчастях для уже купленной техники. Но за последние три года Баку не удалось купить ни одной единицы вооружения у Москвы.

При этом Азербайджан официально не заявлял, что намерен прекращать военные закупки у России. Такая пауза объясняется тем, что российская "оборонка" сейчас работает прежде всего на внутренние нужды. В свете нормализации отношений на политическом уровне между Москвой и Баку, возможно, и этот невольный мораторий на военные поставки будет прерван.

Главный вопрос — являются ли растущие военные бюджеты наступательными или оборонительными?

Не будет преувеличением сказать, что в текущем моменте милитаризация экономик характерна для многих стран мира. Мы входим в период мировой турбулентности, и в этом смысле рост военных расходов в отдельно взятой стране не столько служит признаком агрессивных устремлений, сколько желанием перестраховаться. Соответственно, милитаризация может быть временной и вынужденной мерой.

По крайней мере, об этом так говорят. Например, тот же Баку заявляет, что к 2030 году военные расходы будут снова снижены — до 4,69 млрд долларов, то есть вернутся к уровню 2024 года. Как оно получится на самом деле, посмотрим в дальнейшей динамике.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы турция оборона азербайджан
Новости Все >
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных
Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров
Пушистый снаружи, колючий внутри: неожиданные факты о ежах, которые ломают мифы детства
Эти фрикадельки невозможно испортить: ужин, который получается даже у новичков
Сейчас читают
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.