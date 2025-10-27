Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию

Силовые структуры » Военные новости

Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония, что стало завершением процесса, начавшегося после его приостановки в 2016 году.

Plutonium pellet
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Energy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Plutonium pellet

Россия вышла из договора об утилизации плутония

Решение обусловлено как невыполнением США условий по возобновлению договора, так и фундаментальными разногласиями по его исполнению.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 27 октября, подписал указ, а ранее получил согласие Госдумы и правительства.

"Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения", — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во время своего доклада перед депутатами Госдумы

США не выполнили свою часть договора о плутонии

В 2000 году Россия и США договорились утилизировать по 34 тонны плутония, извлечённого из демонтированных ядерных зарядов после массового сокращения ядерных арсеналов в 1990-х годах в рамках СНВ-1. Стороны договорились о переводе плутония в МОКС-топливо (смешанное оксидное топливо) для последующего сжигания в энергетических реакторах с выработкой электроэнергии.

Этот метод считался необратимым и исключал возможность возврата плутония в военные программы.

Российская сторона выполнила свои обязательства, построив в Железногорске завод по производству МОКС-топлива и введя в эксплуатацию реактор БН-800 на Белоярской АЭС, приспособленный для его использования. В США же строительство аналогичного завода MFFF на площадке "Саванна-Ривер" было остановлено якобы по финансовым проблемам. Именно поэтому в 2016 году действие договора было приостановлено.

Россия была готова вернуться к договору, если США сократят военное присутствие в странах Восточной Европы, отменят антироссийские санкции ("Закон Магнитского", "Закон о поддержке свободы Украины") с компенсацией ущерба и предоставят план по утилизации плутония.

США проиграли гонку вооружений

Ничего этого сделано не было, а вещательная компания NPR в январе 2025 года сообщила, что США намерены по проекту Cygnus провести тестовый подрыв небольшого количества оружейного плутония на полигоне в Неваде. Путин в последнее время не раз намекал на то, что некая страна готовится провести ядерное испытание и если это произойдёт, то и "мы проведём".

Денонсация стала необратимой после того, как президент лично предложил США продлить СНВ-3 на год, но ответа не получил, кроме замечания Трампа, что "это интересное предложение".

На сегодня в эксплуатации находятся три промышленных реактора в Красноярске-26 и Томске-7, нарабатывающие плутоний. Запасы оружейного плутония будут важны, если начнётся новая гонка вооружений. Россия встречает её с "Буревестником", "Орешником" и "Посейдоном" — ядерной торпедой. У США нет развёрнутых и принятых на вооружение систем гиперзвукового ядерного оружия, программы пока находятся на стадии испытаний и не переданы в войска.

Кроме того, большинство разрабатываемых США гиперзвуковых систем, согласно открытым данным, предназначены для оснащения обычными, а не ядерными боеголовками. В отличие от них российский "Авангард", например, изначально создавался как носитель ядерного заряда.

Выход из договора с США по плутонию — это знак, что Россия будет договариваться о мире с позиции силы.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
