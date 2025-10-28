Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке

Российские ВКС начали применять сверхдальнобойные планирующие бомбы, которые радикально изменили характер боевых действий, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О новой тактике ударов и реакции украинской армии авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авиабомба ФАБ-3000 М-54

Воздушно-космические силы России начали использовать как минимум один тип сверхдальнобойных планирующих бомб для ударов по украинским целям, что, по сообщениям, стало переломным моментом, позволившим авиации наносить дешевые массированные удары по объектам далеко за линией фронта.

Заместитель главы Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что новый тип российской бомбы показал дальность полета 193 километра, подчеркнув, что это может фундаментально изменить ситуацию на фронте. Ранее применявшиеся планирующие бомбы, широко использовавшиеся с 2023 года, имели дальность не более 80 километров. До этого модернизации позволяли лишь постепенно увеличивать этот показатель. Первые унифицированные модули планирования и коррекции обеспечивали дальность 40–50 километров при сбросе с высоты 10–12 тысяч метров, после чего показатель был увеличен до 80 километров.

Российская оборонная промышленность не только существенно увеличила производство таких бомб, но и значительно нарастила выпуск фронтовых бомбардировщиков Су-34, являющихся основным средством их применения. Объем производства Су-34 более чем удвоился с начала 2022 года и, по оценкам, достиг 30 самолетов в год. Эти машины обладают дальностью и грузоподъемностью, не имеющими аналогов среди боевых самолетов.

Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, в беседах с западными СМИ массово отмечали разрушительные последствия ударов планирующими бомбами, подчеркивая, что боеприпасы с зарядом до 500 килограммов взрывчатки уничтожают даже подземные укрытия.

Один из бойцов сравнил их воздействие с "вратами ада", заявив, что российские ВКС "отправляют их парами — по две, по две, по две, восемь за час... Это звучит, как будто на тебя падает реактивный самолет".

Рост дальности и интенсивности российских ударов, по оценкам, еще больше усугубит и без того огромные потери украинской армии, которые в некоторых случаях достигали 80–90 процентов. Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские военные прибегают к набору бедных жителей деревень и отправляют их на фронт после всего двух дней обучения.

Продолжительность жизни бойцов на участках интенсивных боев, по сообщениям западных наблюдателей, временами составляла всего четыре часа. Высокие потери стали одной из причин массового дезертирства, о чем, в частности, писала газета Financial Times.