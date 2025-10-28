Удар по броне: только каждый третий танк ВСУ способен выйти в бой

Украинские танковые батальоны столкнулись с катастрофическим дефицитом бронетехники, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах массовых потерь и провале попыток восполнить их поставками с Запада авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Украинские источники сообщили, что танковые батальоны страны страдают от крайне низкой доступности бронетехники — как из-за тяжелых потерь, которые невозможно восполнить, так и из-за трудностей с обслуживанием оставшихся в строю машин.

"Их считают последним аргументом королей на поле боя, — отметил украинский специалист по бронетехнике Николай Саламаха, добавив, что неправильное использование танков, включая операции, проводимые исключительно для поднятия боевого духа, стало важным фактором потерь. — Они отправляют танк вперед только чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка — мы теряем в таких операциях", — вспомнил он в качестве примера.

Говоря о боевой готовности, Саламаха отметил, что сейчас лишь треть, а в некоторых случаях и только пятая часть танков армии считаются пригодными к бою, несмотря на особенно высокий уровень военных расходов и то, что государства Запада отдают приоритет поставкам Украине запчастей.

Комментируя потери украинской бронетехники от ударов российских дронов, Саламаха отметил, что танки становятся уязвимыми сразу после обнаружения — даже на расстоянии до 10 километров от линии фронта.

"Как только танк замечают, вскоре следуют атаки дронов, использующих разные тактические приемы и типы аппаратов", — сказал он.

Хотя украинская армия получила несколько сотен советских танков Т-72 от бывших членов Варшавского договора в Восточной Европе, особенно от Польши, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери, тем более что запасы этих стран уже истощены.

Попытки перевооружить украинскую армию западными танками также привели к огромным потерям — по некоторым оценкам, даже большим, чем среди советских машин, из-за их большего профиля и в ряде случаев меньшей мобильности. К началу июня 2025 года украинская армия, по оценкам, потеряла 87 процентов поставленных США танков M1A1 Abrams: из 31 машины уничтожены или захвачены 27. Ранее западные эксперты прогнозировали, что появление западных танков станет переломным моментом в конфликте в пользу Украины.

Российская армия выигрывает за счет значительно меньших требований к техническому обслуживанию своего танкового парка: ее техника в среднем новее и в основном представлена Т-62, Т-72 и Т-90 — одними из самых неприхотливых в мире. Эти машины требуют гораздо меньше обслуживания, чем украинские Т-64 и западная бронетехника, при том что именно Т-64 составлял основу украинского танкового парка до начала конфликта.