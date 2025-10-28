Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран

"Гиганты из картона" — такая неблагозвучная оценка в адрес армий арабских государств прозвучала из уст израильского эксперта Таля Хартова в интервью британскому СМИ. Высказывание — весьма неосторожное, если учесть, что последние годы Израиль в союзничестве с США пытается навести мосты нормальных отношений с рядом арабских государств региона.

В этой связи можно вспомнить так называемые авраамические соглашения Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом. В этом списке пока нет Саудовской Аравии, но именно её в первую очередь и имел в виду израильский эксперт.

Речь идёт о том случае, когда ударом одной ракеты, запущенной йеменской армией по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии, удалось остановить наступление последней. Это история уже давняя и случилась ещё 14 сентября 2019 года.

Провал тем более неприятный для Саудовской Аравии, ибо Эр-Рияд давно и плотно сотрудничает с США в плане закупок военной техники. Однако американские комплексы "Пэтриот", стоящие на вооружении саудовской армии, не смогли защитить крупный НПЗ от удара йеменской группировки "Ансар Аллах".

Как раз два дня спустя президент России, будучи с визитом в Турции, воспользовался случаем предложить саудовскому королевству приобрести в России комплексы ПВО С-300 и С-400. Однако в плане развития военно-технического сотрудничества между нашими странами за всё это время конкретных шагов пока не отмечено. Между тем Россия давно и активно присутствует в ближневосточном регионе, поставляя разнообразное вооружение арабским странам.

Почему, собственно, израильский эксперт называет арабские армии "гигантами из картона"? Масштабы поставок российской военной техники в страны региона довольно внушительны, а отметить большие боевые победы этих армий как-то не получается.

Далеко ходить не надо, можно вспомнить пример Сирии, в которой пала власть Башара Асада. Либо, например, Объединённые Арабские Эмираты... В своё время Россия поставила в эту страну немалое количество бронетехники, например, только БМП-3 на вооружении армии эмиратов порядка 600 штук. На определённом этапе этих БМП в Эмиратах было даже больше, чем в России.

Однако Эмираты в войне с Йеменом тоже себя не проявили и выскочили из коалиции чуть ли не самыми первыми. Отсюда понятно слово "гиганты" в оценке израильского эксперта.

А что значит "картон"? Судя по всему, эксперт опять же тонко намекает на те самые боевые машины пехоты, в том числе БМП-3. "Картон", по его мнению, — это слабая броня этих машин. Упрёк — в общем-то, справедливый. В странах НАТО, да и в Израиле, сейчас тенденция делать БМП гораздо более тяжёлыми, чем в России. Приоритет в этом плане — жизнь людей. Но этот выбор западных конструктов и военных идеологов на самом деле не так уж однозначно позитивен. Какой бы толстой броней ни защитить технику, удары вездесущих дронов делают эту борьбу за увеличение брони часто бессмысленной. Нам, конечно, тоже не надо так уж посыпать голову пеплом, слушая израильские оценки.

Вообще говоря, эксперт в своём интервью оценивал не столько военную технику, сколько боевую выучку и владение этой техникой. Его слова: эти страны могут закупать современные истребители, но зачастую "оставляют их простаивать на военных аэродромах", что свидетельствует о глубоком кризисе военной структуры — слабой подготовке, отсутствии стратегии и низкой боевой готовности.

Однако, несмотря на этот акцент в сторону боевой подготовки, его упрёки в техническую сторону тоже стоит учесть. Тем более, ещё весной этого года ОАЭ приступили к модернизации российских БМП-3, правда совсем не с нашей помощью. Поставщиками решения оказались Словакия и Турция. Общий смысл модернизации — отказаться от мощной 100-мм пушки, оставить только автоматическую — калибром 30 или 40 мм.

Новость эта — совсем не новость. Решение о привлечении турецкой стороны было принято ещё зимой 2025 года. А словацкие боевые модули к тому времени уже были установлены на некоторую часть боевых машин.

Впрочем мы не можем однозначно трактовать решение Абу-Даби как знак негативной оценки конкретно этого нашего вооружения. Скорее, российский ВПК в данный момент в силу высокой загрузки не может удовлетворить все запросы международного рынка вооружений. Но к оценке израильтян всё же стоит прислушаться.