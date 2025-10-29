Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Франция готова перебросить сухопутные войска на Украину в 2026 году: хватит ли у нее средств

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что страна будет готова направить свои силы на Украину уже в 2026 году, если это потребуется. О прогнозах и реакции Европы рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), перевод которого публикует Pravda.Ru.

"Мы будем готовы развернуть силы для поддержки Украины в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо", — заявил генерал, добавив, что он прогнозирует, что 2026 год "станет годом коалиций".

Это заявление последовало за словами начальника французского Генерального штаба Фабиена Мандона, который ранее отметил, что войска должны быть готовы к боевым действиям через три-четыре года, чтобы противостоять возникающей "российской угрозе".

Хотя европейские государства остаются разделены по вопросу возможного крупномасштабного развертывания наземных войск на Украине, эта идея получила все большее распространение с начала 2024 года, когда военное положение Украины продолжило ухудшаться.

Призывы рассмотреть вариант масштабного ввода наземных сил все чаще звучали от европейских лидеров, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главу МИД Литвы Габриелиуса Ландсбергиса и министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен. Тем не менее, Франция, Великобритания и ряд скандинавских стран, как сообщается, проявляют наибольшую готовность к подобной эскалации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта объявил, что Лондон и Париж готовы возглавить "коалицию желающих" для поддержки украинских вооруженных сил. Он прямо заявил, что такая поддержка может включать развертывание сухопутных войск и авиации для удержания позиций Украины на линии фронта.

Тем не менее способность европейских стран провести эффективную военную операцию вызывает сомнения из-за ограниченных возможностей их сухопутных войск. Один из европейских дипломатов сообщил изданию The Times, что участие США будет необходимо, поскольку "у них есть возможности, которых нет у всей Европы", включая "способность ответить в масштабах, если это потребуется".

Вероятность того, что Вашингтон решится на подобную эскалацию, значительно снизилась после вступления Дональда Трампа в должность президента США в феврале.

Комментируя военные ограничения европейских государств, отставной генерал армии США и бывший советник по национальной безопасности Белого дома Х. Р. МакМастер 7 февраля отметил, что Европа не способна поддерживать масштабные наземные операции.

"Посмотрите на британскую армию. Мне хочется плакать", — заявил он.

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах стран НАТО начать крупномасштабное развертывание наземных войск, чтобы приостановить боевые действия, предотвратить дальнейшие потери Украины и нарастить местные силы для возможного возобновления конфликта на более выгодных условиях.

Ссылаясь на свои источники, агентство сообщило, что по мере снижения шансов Украины вернуть преимущество на фронте члены НАТО все чаще выступают за прекращение боевых действий до того, как Россия захватит больше территорий. Целью этого было бы "подготовить Украину к попытке реванша", при этом учебные центры НАТО уже начали подготовку к приему как минимум миллиона новых украинских призывников.

Россия неоднократно проводила красную линию, заявляя, что любое открытое массовое развертывание войск НАТО на Украине будет считаться неприемлемым.

Несмотря на то, что открытой военной интервенции не произошло, западные советники, логисты, боевые специалисты и другие военнослужащие, работающие с поставляемым НАТО вооружением, играют все более заметную роль в конфликте. Среди них — британские морпехи, участвовавшие в боях на линии фронта как минимум с апреля 2022 года, и инструкторы SAS, поддерживавшие бронетанковые наступления против российских позиций.

Украинское наступление на российский Курскую область, начавшееся 6 августа, также сопровождалось участием иностранных специалистов, замеченных в зоне боевых действий.

Российские вооруженные силы неоднократно заявляли о присутствии западных наемников, включая французов. Ракетный удар 16 января по штабу, где находились в основном французские контракторы, привел к как минимум 80 потерям, более 60 из которых были убиты.

Российские СМИ сообщили, что эти специалисты были "высококвалифицированными экспертами, работающими с вооружениями, слишком сложными для рядовых украинских солдат", и что их ликвидация "вывела из строя часть наиболее дальнобойных и смертоносных систем Украины до прибытия новых специалистов".

