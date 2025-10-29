Турция платит втридорога за старые Eurofighter: Британия празднует сделку века

Турция заключила контракт с Великобританией на закупку 20 истребителей Eurofighter по рекордной цене, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему сделка вызвала споры и считается признаком отчаяния Анкары, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

28 октября Великобритания и Турция подписали контракт на сумму 5,4 млрд фунтов стерлингов ($7,2 млрд) на поставку 20 истребителей Eurofighter четвертого поколения. Британские источники сообщили также о соглашении на дополнительные 2,6 млрд фунтов ($3,5 млрд) на комплекты модернизации. При цене $360 млн за единицу Eurofighter становится одним из самых дорогих боевых самолетов, когда-либо проданных на экспорт, превзойдя спорную сделку с Кувейтом, где каждый самолет обошелся в $321 млн.

Для сравнения, более совершенный истребитель пятого поколения F-35A стабильно экспортируется по цене менее $150 млн за единицу. Так, Финляндия закупила 66 таких самолетов по $147 млн каждый, включая передачу технологий и локализацию производства — чего в турецком контракте с Eurofighter нет. Программа Eurofighter долгое время испытывала трудности на внешних рынках, и кроме небольшой продажи 12 ранних самолетов Австрии в 2003 году, сделка с Турцией стала первой поставкой за пределы Персидского залива.

Eurofighter проиграл все тендеры, в которых соперничал с F-35, и продолжает производиться главным образом благодаря заказам от четырех стран-участниц проекта — Великобритании, Германии, Италии и Испании. Эти государства сталкиваются с давлением внутри страны, требующим поддерживать местную промышленность. Германия и Италия стараются балансировать между Eurofighter и F-35, чтобы сохранить программу и при этом иметь современный флот. Великобритания, напротив, сделала ставку на F-35, прекратила закупки Eurofighter и начала постепенное списание этих самолетов.

Боевую эффективность Eurofighter неоднократно подвергали сомнениям: по сообщениям из Саудовской Аравии и Омана, где эти самолеты уже используются, они показали себя хуже даже старых американских моделей. Высокие эксплуатационные расходы и ограниченные боевые возможности серьезно усложнили экспорт.

Турция, в свою очередь, сталкивается с трудностями в обновлении устаревшего авиапарка, в который до сих пор входят истребители F-4 эпохи Вьетнамской войны и старые модификации F-16 с устаревшей электроникой и радарами. Ранее Анкара планировала заменить их на F-35, но в 2019 году США исключили Турцию из программы из-за покупки российских систем ПВО С-400.

С тех пор будущее турецких ВВС стало неопределенным. В 2019 году Турция начала переговоры о закупке российских Су-35, а в июне 2024 года подписала предварительное соглашение о покупке американских F-16 Block 70/72.

Однако невозможность приобрести российские или китайские истребители из-за членства в НАТО, плохие отношения с Францией — производителем более успешного Rafale, а также отказ США поставлять как F-35, так и F-16 оставили Министерство обороны Турции без реальных альтернатив. Это позволило Eurofighter совершить долгожданный прорыв на экспортном рынке, несмотря на все свои ограничения: уникальное политическое положение Турции фактически исключило всех основных конкурентов британского самолета.