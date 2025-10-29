Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины

5:06
Силовые структуры » Военные новости

Предок подводного и (дважды) ядерного дрона "Посейдон" родился в конце 1961 года.

Торпеда "Посейдон"
Фото: Kremlin.ru by Послание президента РФ 2018 года, презентация Воадимира Путина is licensed under Свободно распространяемое изображение
Торпеда "Посейдон"

Тогда ещё не диссидент и нобелиат засекреченный донельзя "отец водородной бомбы" и просто академик Андрей Сахаров предложил концепцию подводных ядерных взрывов у берегов США. Цель — вызов цунами и организация длительного радиоактивного загрязнения прибрежной зоны. То есть уничтожение "Силанда" (морского оплота сверхдержавы-врага), портов, коммуникаций, баз и миллионов американцев "для ровности счёта".

Командование ВМФ идею не приняло. По данным мемуаров, контр-адмирал заявил: моряки сражаются с врагом (пусть и ядерным оружием), а не оптом сжигают мирных граждан, и вообще, "торпеда Сахарова" — совсем уж "людоедская" штука. Сахаров к вопросу не возвращался.

Однако ситуация в мире в XXI веке изменилась. Как пела группа "Дискотека Авария", после лихих 90-х, попыток дружбы и диалога с Западом оказалось, что "ты окружён с востока, юга, запада, севера, с моря, суши, земли и из космоса".

Ситуация вынудила Россию разработать беспилотный подводный аппарат "Посейдон" (ранние упоминания — "Статус-6"). В публичном поле он описывается как носитель компактной и мощной ядерной энергоустановки и сверхмощного термоядерного боезаряда.

В формулировках назначения подчёркивается нанесение "гарантированно неприемлемого ущерба" по прибрежной инфраструктуре противника за счёт радиоактивного загрязнения и индуцирования цунами, то есть акцент делается на среде, где традиционные эшелоны противодействия исторически слабее.

И вот президент сообщил об успешном этапе испытаний: аппарат успешно отделился от подлодки-носителя, прошёл заданное расстояние на собственной ядерной установке.

Отдельно отмечалось, что реактор у "Посейдона" в сто раз компактнее, чем у атомной подлодки проекта "Борей", а суммарная мощность поражения многократно превосходит "Сармат" — без прямого обозначения величины "100 Мт".

Важный тезис — невозможность перехвата на финальном участке благодаря сочетанию глубины и скорости.

Критика проекта сосредоточена на трёх линиях.

  1. Во-первых, сомнения в "мегацунами". Влияние подводных взрывов на волны признаётся сложным, и часть комментаторов считает масштабные сценарии переоценёнными.
  2. Во-вторых, акустика. Предполагается, что высокие скорости на больших глубинах увеличивают шум и упрощают обнаружение, а значит, теоретически открывают окно перехвата противоторпедами или ядерными спецбоеприпасами.
  3. В-третьих, сравнительная эффективность. Ракеты воспринимаются как более быстрый и точный инструмент.

Ответ на эти возражения укладывается в идеологию системы.

  1. "Посейдон" не конкурирует с ракетами в их нише, он обходит архитектуру ПРО и надводные эшелоны — действует в среде, где у противника меньше готовых решений и выше стоимость их развёртывания.
  2. Расчёты воздействия ядерных взрывов для инициации цунами и землетрясений ведутся десятилетиями и вполне научны.
  3. Практическая достижимость перехвата цели на глубинах "за километр", идущей быстрее ракетного катера, — мала. У ваших берегов большие глубины — значит, "Посейдон" идёт к вам и вынырнет там, где вы не успеете подорвать ядерную противоторпеду.

Тем более, что стратегическая функция "Посейдона", "Буревестника" и системы "Периметр" — обеспечение ответного или ответно-встречного удара. Не первая атака, а гарантированное уничтожение государства-врага в любом случае.

Помните — "Зачем нам такой мир, если в нём не будет России?"?

Пусть спорят о ТТХ, маршрутах, о том, как "Царь-бомбу" уместили в торпеду, и пусть остаётся неизвестным, какой именно тип боезаряда обсуждается — кобальт, натрий или просто мегатонный класс.

"Проще говоря, попробуй закрыть страну со всех направлений. А теперь от маневрирующего гиперзвука и низкопрофильных траекторий. И от удара из-под воды. И от "обычной" многоголовой баллистики. А ещё не разорись, не надорвись — и жди каких-нибудь боеголовок из антиматерии или мини-астероидных бомбардировок. Шутка", — пишут в соцсетях.

Кстати, есть даже юридический казус. В мирное время при отсутствии доказательств наличия ядерного заряда у беспилотного аппарата действует право "мирного прохода". Это означает отсутствие законных оснований для остановки, осмотра или атаки. Правовые нормы для необитаемых подводных средств отстают от технологического развития.

Уточнения

«Посейдон» 2М39 (ранее известный как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon, англ. каньон) — проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой, носителя ядерного заряда (ядерная торпеда). Заявленное предназначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения, поражение кораблей и военно-морских баз.

Андре́й Дми́триевич Са́харов — советский физик-теоретик, академик АН СССР, общественный деятель, позже диссидент и правозащитник.  Один из создателей первой советской водородной бомбы. Народный депутат СССР. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

АН602 (она же «Царь-бомба»)  — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956—1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Курчатова. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Испытания АН602 наглядно продемонстрировали владение Советским Союзом неограниченным по мощности оружием массового поражения. Научным результатом стала экспериментальная проверка принципов расчёта и конструирования термоядерных зарядов многоступенчатого типа.  «Царь-бомба» является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы андрей сахаров
Новости Все >
Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил
Старый автомобиль готов к продаже, но есть подвох: как категорически нельзя делать перед сделкой
Давление как у космонавта: пейте это утром вместо кофе и забудьте о гипертонии
Неделя ожидания — и результат шокирует: грунт возвращает силу перед новым сезоном
Один звук — тысяча эмоций: что на самом деле скрыто за собачьим рычанием
Гиалуроновая зависимость старит быстрее, чем морщины: что спасает кожу после 50 на самом деле
Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО
100 тысяч снарядов в год: концерн Rheinmetall и Болгария заключили оборонный контракт на 1 млрд евро
Устали от тяжести после обеда с мясом и картошкой? Вот как есть всё без вреда для здоровья
Метод, придуманный для олимпийцев: как мощные прыжки делают тело сильнее за месяц
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Камни атакуют протектор: когда чистота колеса делает дорогу опаснее
Затонувший промысел: под водой нашли солеварню майя, пережившую 1300 лет
Скрытые сигналы мозга: что на самом деле означают внезапные вздрагивания перед сном
Еда, которая не дошла до рта: почему туристок выгнали из ресторана, и кто оказался неправ
Почки вздохнут с облегчением: 8 напитков для детокса — эффект вас поразит
В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость
Семечко вместо черенка: вот как один пакет превратит ваш подоконник в ботанический сад
Россия готовится к табачной революции: вейпы могут исчезнуть с прилавков навсегда
Москва и Токио снова тянут нити через небо: готовится возвращение прямых рейсов
Слёзы, эмоции и кольцо: возлюбленный сделал Айзе предложение на реалити-шоу – что она ответила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.