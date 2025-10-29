От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины

Предок подводного и (дважды) ядерного дрона "Посейдон" родился в конце 1961 года.

Фото: Kremlin.ru by Послание президента РФ 2018 года, презентация Воадимира Путина is licensed under Свободно распространяемое изображение Торпеда "Посейдон"

Тогда ещё не диссидент и нобелиат засекреченный донельзя "отец водородной бомбы" и просто академик Андрей Сахаров предложил концепцию подводных ядерных взрывов у берегов США. Цель — вызов цунами и организация длительного радиоактивного загрязнения прибрежной зоны. То есть уничтожение "Силанда" (морского оплота сверхдержавы-врага), портов, коммуникаций, баз и миллионов американцев "для ровности счёта".

Командование ВМФ идею не приняло. По данным мемуаров, контр-адмирал заявил: моряки сражаются с врагом (пусть и ядерным оружием), а не оптом сжигают мирных граждан, и вообще, "торпеда Сахарова" — совсем уж "людоедская" штука. Сахаров к вопросу не возвращался.

Однако ситуация в мире в XXI веке изменилась. Как пела группа "Дискотека Авария", после лихих 90-х, попыток дружбы и диалога с Западом оказалось, что "ты окружён с востока, юга, запада, севера, с моря, суши, земли и из космоса".

Ситуация вынудила Россию разработать беспилотный подводный аппарат "Посейдон" (ранние упоминания — "Статус-6"). В публичном поле он описывается как носитель компактной и мощной ядерной энергоустановки и сверхмощного термоядерного боезаряда.

В формулировках назначения подчёркивается нанесение "гарантированно неприемлемого ущерба" по прибрежной инфраструктуре противника за счёт радиоактивного загрязнения и индуцирования цунами, то есть акцент делается на среде, где традиционные эшелоны противодействия исторически слабее.

И вот президент сообщил об успешном этапе испытаний: аппарат успешно отделился от подлодки-носителя, прошёл заданное расстояние на собственной ядерной установке.

Отдельно отмечалось, что реактор у "Посейдона" в сто раз компактнее, чем у атомной подлодки проекта "Борей", а суммарная мощность поражения многократно превосходит "Сармат" — без прямого обозначения величины "100 Мт".

Важный тезис — невозможность перехвата на финальном участке благодаря сочетанию глубины и скорости.

Критика проекта сосредоточена на трёх линиях.

Во-первых, сомнения в "мегацунами". Влияние подводных взрывов на волны признаётся сложным, и часть комментаторов считает масштабные сценарии переоценёнными. Во-вторых, акустика. Предполагается, что высокие скорости на больших глубинах увеличивают шум и упрощают обнаружение, а значит, теоретически открывают окно перехвата противоторпедами или ядерными спецбоеприпасами. В-третьих, сравнительная эффективность. Ракеты воспринимаются как более быстрый и точный инструмент.

Ответ на эти возражения укладывается в идеологию системы.

"Посейдон" не конкурирует с ракетами в их нише, он обходит архитектуру ПРО и надводные эшелоны — действует в среде, где у противника меньше готовых решений и выше стоимость их развёртывания. Расчёты воздействия ядерных взрывов для инициации цунами и землетрясений ведутся десятилетиями и вполне научны. Практическая достижимость перехвата цели на глубинах "за километр", идущей быстрее ракетного катера, — мала. У ваших берегов большие глубины — значит, "Посейдон" идёт к вам и вынырнет там, где вы не успеете подорвать ядерную противоторпеду.

Тем более, что стратегическая функция "Посейдона", "Буревестника" и системы "Периметр" — обеспечение ответного или ответно-встречного удара. Не первая атака, а гарантированное уничтожение государства-врага в любом случае.

Помните — "Зачем нам такой мир, если в нём не будет России?"?

Пусть спорят о ТТХ, маршрутах, о том, как "Царь-бомбу" уместили в торпеду, и пусть остаётся неизвестным, какой именно тип боезаряда обсуждается — кобальт, натрий или просто мегатонный класс.

"Проще говоря, попробуй закрыть страну со всех направлений. А теперь от маневрирующего гиперзвука и низкопрофильных траекторий. И от удара из-под воды. И от "обычной" многоголовой баллистики. А ещё не разорись, не надорвись — и жди каких-нибудь боеголовок из антиматерии или мини-астероидных бомбардировок. Шутка", — пишут в соцсетях.

Кстати, есть даже юридический казус. В мирное время при отсутствии доказательств наличия ядерного заряда у беспилотного аппарата действует право "мирного прохода". Это означает отсутствие законных оснований для остановки, осмотра или атаки. Правовые нормы для необитаемых подводных средств отстают от технологического развития.

