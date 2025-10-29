ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы вывесили флаг на стеле у въезда в Красноармейск (Покровск) на дороге из Павлограда. До освобождения города остались счтанные дни.

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема окружения ВСУ в Красноармейске

Украина сдала Покровск, он станет Красноармейском

Об этом говорит паника на украинских ресурсах.

"Обстановка в городе остается чрезвычайно напряженной, противник постепенно улучшает свои позиции — в частности, к северу от железной дороги и в районе станции. Есть данные, что русские могли частично закрепиться на ул. Ивана Мазепы ", — пишет боец "Мучной" в Telegram.

Даже украинский проект DeepState, который любит рисовать огромные "серые зоны" опубликовал карту, где она достигла северных окраин Красноармейска.

"Российские солдаты уже находятся севернее трассы Павлоград-Покровск, которая соединяет также Покровск и Мирноград", — пишут авторы.

Украинские солдаты призывают "не зацикливаться на удержании руин", а беречь людей.

"Сырский кладёт наших на всяких Покровсках и т. д, всем на Украине наплевать на Покровск, так как там живут одни сепары", — пишет в Telegram солдат из 35 бригады ВСУ.

Он советует "побратимам" "быстро эволюционировать, чтобы выживать".

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник, что Зеленский созвал срочно ставку по ситуации в Покровcке. Главком ВСУ Александр Сырский вчера заявил Андрею Ермаку, что он не располагает резервами для деблокады города, а ввод спецназа ГУР был актом отчаяния.

Наступают решающие часы штурма Красноармейска

Российский военкор Юрий Котенок определяет расстояние в один километр до физического окружения группировки ВСУ. Первая точка, где сходится удавка — это перекрёсток дороги на Гришино у хутора Запорожский, а вторая — севернее железной дороги в частном секторе района Динас в районе ул. Молодёжная и Северная (см схему).

"В итоге, между нашими подразделениями на севере Красноармейска и на хуторе Запорожском — около 1 км", — пишет Котенок в Telegram.

Российские военные аналитики предрекают, что город скоро будет физически отрезан от Димитрова (Мирнограда) и всё, что останется восточнее Красноармейска, окажется в самом настоящем котле.

Президент РФ Владимир Путин предложил пустить журналистов в зоны окружения ВСУ в Купянске и Покровске и призвал политическое руководство Украины принять решения по судьбе граждан, которые находятся в окружении. Он пообещал, что можно будет на несколько часов объявить перемирие. Конечно, Киев на это не пойдёт, но западным "партнёрам" можно будет говорить о доброй воле Москвы и о том, что если бы не Зеленский, то многие украинские солдаты остались бы живы. На днях Генштаб ВС РФ доложил Путину, что группировки в указанных городах окружены с общей численностью гарнизонов 10 тыс. человек.

Взятие Красноармейска — поворотный момент в СВО

В Красноармейске произойдёт самое крупное обрушение обороны ВСУ после взятия Артёмовска, что ускорит проведение СВО. Население Красноармейска до 2022 года достигало 60 тыс. человек, это был важный логистический центр для ВСУ в Донбассе. Помимо этого, примерно в 10 км от города в посёлке Удачное находится крупное угледобывающее предприятие "Шахтоуправление Покровское" с коксующимся углём, Украина его также лишилась.

Какова будет цель новой атаки ВС РФ сил после завершения операции по освобождению города? Это может быть удар на Доброполье и затем на Краматорск, а также на Константиновку и в Днепропетровскую область.