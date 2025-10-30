Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах?

5:21
Силовые структуры » Военные новости

Сто тридцать секунд. Именно столько отделяло человечество от ядерной полуночи, когда в январе 2025 года Часы Судного дня были переведены в своё самое опасное положение.

Sedan Plowshare Crater
Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Sedan Plowshare Crater

Теперь мир, возможно, переходит новый рубеж.

Президент США в своей любимой соцсети Truth Social сообщил, что дал приказ "о немедленном возобновлении ядерных испытаний на "паритетной основе".

Начинаются военно-стратегические гадания — что же он имел в виду?

  • Демонстрационное испытание какой-нибудь новой "сьюпер-пьюпер" ракеты (которой хвалился Трамп) или "оружия, о существовании которого никто не знает" (аналогичные заявления лидера США). Проще говоря, полёт какого-то железа, но без ядерных взрывов.
  • Окончание добровольного моратория на реальные ядерные взрывы-испытания, который соблюдался двумя крупнейшими державами с начала 90-х годов.

"Ватфор" отмечает, что странно отдавать приказ о ядерных испытаниях министерству войны, так как в США этим занимается министерство энергетики.

Авторы поясняют, что в этом веке ядерные испытания проводила только КНДР. Это потребует от США отзыва подписи под ДВЗЯИ. Трамп же продолжает говорить о "денуклеаризации" и переговорах с Россией и Китаем.

Вероятно, в США могут пройти испытания крылатой ракеты LRSO с ядерным оснащением. "Ватфор" отмечает, что это не исключает возобновления ядерных испытаний в будущем.

Что же, тогда переходим ко второй версии — о том, что Трамп "бахнет". У себя дома, в США, на полигоне.

Путин заявил о готовности России к "зеркальному ответу". Москва может отреагировать в считанные часы. Начальник полигона на Новой Земле (о нём далее) уже давно подтвердил полную готовность к возобновлению испытаний любого типа и мощности.

До начала 90-х прозвучало более 2000 ядерных взрывов — разных типов (включая промышленные) и мощностей.

Среди них — "Царь-бомба", мощностью 50+ мегатонн, американский взрыв Starfish Prime, с высотным (400 километров) подрывом, ЭМИ тогда выключил Гавайи.

В Неваде строили "городки Судного Дня" с манекенами в одежде, с куклами и обедами и "детками" — чтобы узнать воздействие атомного взрыва на гражданскую инфраструктуру, а журналисты и зеваки с пивом наблюдали за "грибами" на расстоянии три километра.

США в рамках Operation Frigate Bird запустили на 1900 километров баллистическую ракету Polaris с боевым ядерным зарядом с АПЛ. В 60-е СССР запускал боевые ядерные ракеты через всю страну.

Сегодня договоры о запрете ядерных испытаний находятся в юридическом коллапсе.

  1. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за отказа США и отзыва Россией ратификации в 2023 году.
  2. Действуют лишь Договор 1963 года о запрете испытаний в атмосфере, космосе и под водой и Договор 1974 года об ограничении мощности подземных испытаний (150 килотонн).

С технической точки зрения стартовая позиция у сторон разная.

Невадский полигон США (NNSS) поддерживается в готовности в 100 километрах от Лас-Вегаса. Вряд ли Трамп испытает мощный заряд там — хотя продажи антирадиационных костюмов и таблеток побили бы все рекорды. Американские инженеры, не проводившие взрывов три десятилетия, могут начать с субкритического теста до 50 килотонн. Так сказать, покажут миру МАГУ — дескать, "мы вернулись и снова великие".

У нас же есть полигон в Арктике. Там можно испытать заряд в 200, 400, 600 килотонн — и никто не заметит, кроме сейсмостанций, заготовленных камер и спутников. Мне кажется, ответ будет асимметричным — мы превысим "запретную" мощность первыми, но с политическим обоснованием "Вашингтон дал повод". А заодно проверим спецБЧ от "Ярса" до "Буревестника".

Итог — крах договоров приведёт к "эффекту домино".

  • Китай, обладающий мощной инфраструктурой на Лоб-Норе, почти гарантированно начнёт свои испытания.
  • Индия и Пакистан — поглядят-поглядят и "бахнут" следом.
  • Ким Чен Ын получит полное моральное и юридическое право для новых подрывов "во славу Чучхе".
  • Япония и Южная Корея, возможно, пересмотрят доктрину ядерного зонтика.

ДНЯО будет скомпрометирован.

Если в начале 2025 года так называемые "Часы Судного дня" показывали 89 секунд до полуночи, то "обмен" подземными испытаниями гарантированно дёрнет стрелки секунд этак на 45-60.

А пока мы с вами это обсуждаем — на Новой Земле идёт рабочий день. Или рабочая ночь — ведь ядерный полигон никогда не спит. Там готовятся.

Уточнения

Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия  — многосторонний международный акт, разработанный с целью установления прочной преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР (вышла из договора после подписания).

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте.

Невадский испытательный полигон — один из крупнейших ядерных полигонов США, существующий с 1951 года. Территория полигона около 3500 км², на нём было осуществлено 928 ядерных взрывов. Подземные ядерные испытания продолжались вплоть до 23 сентября 1992 года, а взрывы, не достигающие критической массы, продолжаются и по сей день.

Но́вая Земля́ — архипелаг в Северном Ледовитом океане, входит в Архангельскую область. На нем расположен Новоземельский полигон для испытаний ядерного оружия. С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года было произведено 132 ядерных взрыва: 87 в атмосфере (из них 84 воздушных, 1 наземный, 2 надводных), 3 подводных и 42 подземных. Среди экспериментов были и очень мощные мегатонные и 50+ мегатонные испытания ядерных зарядов, проводившиеся в атмосфере над архипелагом.

Все ядерные взрывы в истории человечества на одной карте
