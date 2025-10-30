Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Украина ведет переговоры с Францией о закупке истребителей Rafale для модернизации своих ВВС, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о будущих планах Киева и источниках финансирования.

Истребители Rafale
Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Истребители Rafale

Владимир Зеленский подтвердил, что ведутся переговоры с Францией о закупке истребителей четвертого поколения Rafale для модернизации воздушных сил страны, в то время как лидеры Европейского Союза рассматривают варианты использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий восточноевропейского государства.

Хотя присвоение российских средств широко критикуется как незаконное и способное вызвать серьезные последствия, побуждая другие государства вывести свои капиталы за пределы западных юрисдикций, ожидается, что это станет мощным стимулом для оборонных отраслей Европы, так как деньги будут направлены на крупные оборонные заказы.

Поскольку Украина сталкивается с колоссальной задолженностью и фактически полностью зависит от западной помощи для поддержания своей экономики, доступ к десяткам миллиардов замороженных российских активов позволит ей размещать крупные оборонные заказы.

Rafale — второй истребитель четвертого поколения, разработанный во Франции; его предшественник, Mirage 2000, начал поступать на вооружение Украины в начале февраля. Существенное сходство в вооружении и инфраструктуре обслуживания между двумя типами самолетов позволит украинским ВВС быстрее освоить Rafale.

На данный момент украинские ВВС используют пять типов истребителей: тяжелые Су-27 и Су-24М, средние МиГ-29А/УБ, а также легкие F-16 и Mirage 2000, недавно переданные странами НАТО.

Хотя Су-27 значительно превосходит остальные по дальности, летным характеристикам, размеру радара и грузоподъемности, эти самолеты невозможно получить от стран, союзных Западу, а большинство унаследованных от СССР машин уже утрачено — как на земле, так и в бою.

Министерство обороны Украины планирует постепенно вывести советские истребители из эксплуатации и построить новый парк, в основе которого будет стоять сверхлегкий шведский Gripen E/F, поддерживаемый более крупными Rafale и небольшим числом подержанных F-16.

Тот факт, что западные самолеты могут модернизироваться при участии стратегических партнеров Украины, делает их предпочтительнее советских машин.

Боевая эффективность Rafale в воздушных операциях не раз подвергалась сомнениям, и эти опасения усилились после его первого серьезного боевого испытания в мае. Тогда от одного до четырех истребителей Rafale ВВС Индии были сбиты во время столкновений с китайскими J-10C, поставленными Пакистану. Эти самолеты считаются одними из менее продвинутых из производимых Китаем, однако они значительно превосходят любые истребители, находящиеся сегодня на вооружении России, за исключением небольшой партии Су-57.

Во время учений J-10C неоднократно демонстрировали преимущество над российскими Су-35, поэтому, хотя Rafale может считаться устаревшим для Тихоокеанского театра, в Восточной Европе он, вероятно, способен показать достойные результаты.

Главным преимуществом Rafale над российскими самолетами долгое время считалась возможность применения ракет класса "воздух-воздух" Meteor большой дальности, однако после подтверждения в июле факта интеграции на российских истребителях новых ракет Р-77М этот разрыв в возможностях в значительной степени был сокращен.

Если сделка состоится, Rafale станут элитной частью будущего украинского авиапарка.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
