Шестое поколение на взлете: новый китайский истребитель удивил даже Пентагон

Китай поднял в воздух второй прототип сверхдальнего истребителя шестого поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О ключевых изменениях конструкции и возможных боевых возможностях самолета авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20

Кадры, опубликованные 28 октября, подтвердили, что второй прототип сверхтяжелого истребителя шестого поколения сверхдальнего радиуса действия, создаваемого корпорацией Chengdu Aircraft Corporation, перешел к этапу летных испытаний. Это произошло после демонстрации первого прототипа в декабре 2024 года, который стал первым истребителем шестого поколения в мире, достигшим стадии летных испытаний.

Новый самолет заметно отличается от предшественника: у него появились угловатые сопла вместо утопленных, использовавшихся ранее. Такие сопла похожи на те, что применяются для векторного управления тягой. Поскольку истребители шестого поколения не имеют вертикальных стабилизаторов для повышения малозаметности, инженеры компенсируют это увеличением числа управляющих поверхностей, а также, предположительно, применением двигателей с вектором тяги. Такие двигатели направляют поток выхлопа для повышения устойчивости самолета. Сопла также получили более выраженные зубчатые края, что, вероятно, дополнительно снижает радиолокационную заметность.

Новый истребитель имеет уникальную трехдвигательную компоновку — один двигатель с верхним воздухозаборником и два с нижними. Ранее использовавшиеся клиновидные воздухозаборники заменены на безотрывные сверхзвуковые (divertless supersonic intake), лучше подходящие для стелс-конструкций. Еще одно заметное изменение — новое шасси с колесами, расположенными бок о бок, а не в линию, как раньше. Это наиболее необычная доработка, которая, возможно, стала ответом на замечания, полученные после эксплуатации первого прототипа.

Если программа пойдет по тому же пути, что и ее предшественник — истребитель пятого поколения J-20, — то после двух демонстрационных экземпляров будет построен прототип, близкий к серийному. Для сравнения, J-20 прошел путь от первого полета до поступления на вооружение всего за шесть лет и один месяц. При таком же темпе новый самолет сможет поступить в войска уже в январе 2031 года — на несколько лет раньше, чем американский F-47.

В июне появилось новое изображение тяжелого истребителя шестого поколения, впервые показавшее его в лобовой проекции. На нем видны три нижних отсека для вооружения, чья емкость, судя по размерам, в несколько раз превышает аналогичные отсеки у истребителей пятого поколения, таких как F-35 или J-20. Это позволит нести большое количество ракет, включая крупногабаритные модели вроде PL-17 для сверхдальних воздушных боев, а также крылатые ракеты большой дальности.

Судя по масштабу и размерам обтекателя, самолет оснащен чрезвычайно мощной радиолокационной станцией, способной обнаруживать и поражать цели на дистанции более 400 километров без поддержки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Основным требованием к новому истребителю, крупнейшему в мире, является способность действовать автономно в глубине вражеской территории. Уже существующий J-20 имеет радиус боевого действия более 2000 километров, что вдвое превышает показатели американского F-35. Новый самолет, согласно прогнозам, сможет действовать на расстоянии более 4000 километров, чему способствуют более экономичные двигатели и увеличенные топливные баки.

Совмещение этих характеристик с высокой малозаметностью позволит перехватывать самолеты противника далеко над Тихим океаном, включая те, что следуют с островов Гуам и Уэйк к Японии или Филиппинам. Это значительно усложнит воздушные операции стран Запада в регионе.

Разработка ведется параллельно как минимум с двумя другими проектами более легких истребителей шестого поколения, один из которых создается корпорацией Shenyang Aircraft и сопоставим по размерам с J-20. За пределами Китая ни одна страна не планирует представить летающий демонстратор истребителя шестого поколения ранее 2030 года.