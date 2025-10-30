Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы

"Феминизация военной формы" — этот термин вовсе не означает того, чтобы сделать форму похожей на женскую одежду в рамках известных европейских социальных трендов. Речь идёт всего лишь об адаптации стандартной военной формы под женские особенности. Такое внимание к потребностям женщин-военнослужащих становится характерным для многих европейских армий. Но касается ли это только формы одежды?

Как известно, женщина-военнослужащий в армиях НАТО — явление привычное. Ещё с конца 80-х нам в России активно демонстрировали этот момент как доказательство гендерного равноправия на Западе во всех сферах жизни. И в России, надо признать, армия тоже повернулась к женщине лицом, особенно заметно это стало в 90-е годы.

Правда в России поступление женщины на военную службу — дело сугубо добровольное в отличие от Запада. В силу милитаризации Европы последние годы женщина всё чаще рассматривается как естественный мобилизационный ресурс наравне с мужчинами.

А в таких странах, как Дания, Швеция, Норвегия, служба для женщин — уже не добровольное дело, а вполне себе юридическая обязанность.

Возможно, по этому же пути шествует и Германия. Но в силу своей культурной традиции, известной нам как "немецкий педантизм", Германия видимо, решила отработать этот момент заранее. Сначала разработать женскую форму, потом поставить в войска, и уже затем звать женщин на службу. Что-то вроде русской поговорки "Готовь сани летом, а телегу зимой", на которую, правда, у нас в стране принято поплёвывать, несмотря на великую мудрость, заключённую в этих словах.

Да, кстати, речь же не идёт о повседневной военной форме или парадно-выходной. Бундесвер ожидает от своих производителей полную женскую линейку именно полевой боевой формы. Видимо, немецкие власти вполне себе видят в женщине реального боевого пехотинца.

И судя по объёму заказа, именно немецкая женщина на своих хрупких плечах должна вынести всю тяжесть будущей сухопутной войны в Европе. Посудите сами:

длинные боевые куртки — 52 тысяч;

короткие — 83 тысяч;

брюки — 78 тысяч.

То, что по комплектности цифры не совпадают, — это вполне житейски объяснимо. Разные виды одежды имеют разные сроки износа. А чтобы ещё понятнее была ставка Германии в военном деле на женщин, приведём общую численность Бундесвера — порядка 180 тысяч. Комментарии тут излишни.

Впрочем, Германия намерена увеличить численность армии до 260 тысяч. Эта дельта как-то странно совпадает с объёмом заказа женской военной формы. Уж не за счёт ли фройлен и фрау Берлин собирается устроить этот банкет милитариста?

Однако Германия по части рекрутирования женщин в армию совсем не впереди планеты всей. Сильно дальше в этом направлении пошла Норвегия, которая захотела сделать свою армию женской на целых 20%. Чего здесь больше — социальной гендерной политики или нехватки мужчин, желающих стать защитниками своей страны? Тем более, что о планке в 20% было заявлено ещё в далёком 2013 году, то есть до начала новой холодной войны между Россией и НАТО.

В плане женской военной службы Норвегия оказалась первой страной в НАТО и четвёртой в мире после Израиля, КНДР и Малайзии, где призыв стал обязателен для женщин. Но если с Израилем всё объяснимо, страна живёт в окружении враждебных государств, то кого боялась холодная северная Норвегия в 2013 году?

К слову сказать, норму в 20% Норвегии удалось выполнить и даже перевыполнить. Так, в 2020 году более 30К призывников в армии были женщины. Но это переменный состав срочников. В профессиональном ядре армии доля женщин остаётся незначительной — всего несколько процентов.

Тем не менее, посмотрев на Норвегию, по той же практике буквально сразу пошла Швеция. А в этом году присоединилась и Дания. Правда и численность всех этих армий — довольно смешная. Самая крупная армия у Норвегии — чуть больше 30 тысяч. Но не стоит успокаиваться этими вроде бы малыми цифрами. Скандинавские страны являются одними из мировых лидеров по военно-промышленному комплексу, и быстро подогнать людской ресурс под вооружение — это вопрос техники.

Кстати, компания Hexonia, которая выполняет заказ по женской форме для Бундесвера, да и вообще отшивает военную одежду для многих стран НАТО, входит в норвежский холдинг. Так что Скандинавия, похоже, становится самым мощным оплотом и вдохновителем милитаризма в Европе как по форме, так и по содержанию.