Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы

5:14
Силовые структуры » Военные новости

"Феминизация военной формы" — этот термин вовсе не означает того, чтобы сделать форму похожей на женскую одежду в рамках известных европейских социальных трендов. Речь идёт всего лишь об адаптации стандартной военной формы под женские особенности. Такое внимание к потребностям женщин-военнослужащих становится характерным для многих европейских армий. Но касается ли это только формы одежды?

Новая форма норвежской армии (03.08.2009)
Фото: flickr.com by Норвежская армия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новая форма норвежской армии (03.08.2009)

Как известно, женщина-военнослужащий в армиях НАТО — явление привычное. Ещё с конца 80-х нам в России активно демонстрировали этот момент как доказательство гендерного равноправия на Западе во всех сферах жизни. И в России, надо признать, армия тоже повернулась к женщине лицом, особенно заметно это стало в 90-е годы.

Правда в России поступление женщины на военную службу — дело сугубо добровольное в отличие от Запада. В силу милитаризации Европы последние годы женщина всё чаще рассматривается как естественный мобилизационный ресурс наравне с мужчинами.

А в таких странах, как Дания, Швеция, Норвегия, служба для женщин — уже не добровольное дело, а вполне себе юридическая обязанность.

Возможно, по этому же пути шествует и Германия. Но в силу своей культурной традиции, известной нам как "немецкий педантизм", Германия видимо, решила отработать этот момент заранее. Сначала разработать женскую форму, потом поставить в войска, и уже затем звать женщин на службу. Что-то вроде русской поговорки "Готовь сани летом, а телегу зимой", на которую, правда, у нас в стране принято поплёвывать, несмотря на великую мудрость, заключённую в этих словах.

Да, кстати, речь же не идёт о повседневной военной форме или парадно-выходной. Бундесвер ожидает от своих производителей полную женскую линейку именно полевой боевой формы. Видимо, немецкие власти вполне себе видят в женщине реального боевого пехотинца.

И судя по объёму заказа, именно немецкая женщина на своих хрупких плечах должна вынести всю тяжесть будущей сухопутной войны в Европе. Посудите сами:

  • длинные боевые куртки — 52 тысяч;
  • короткие — 83 тысяч;
  • брюки — 78 тысяч.

То, что по комплектности цифры не совпадают, — это вполне житейски объяснимо. Разные виды одежды имеют разные сроки износа. А чтобы ещё понятнее была ставка Германии в военном деле на женщин, приведём общую численность Бундесвера — порядка 180 тысяч. Комментарии тут излишни.

Впрочем, Германия намерена увеличить численность армии до 260 тысяч. Эта дельта как-то странно совпадает с объёмом заказа женской военной формы. Уж не за счёт ли фройлен и фрау Берлин собирается устроить этот банкет милитариста?

Однако Германия по части рекрутирования женщин в армию совсем не впереди планеты всей. Сильно дальше в этом направлении пошла Норвегия, которая захотела сделать свою армию женской на целых 20%. Чего здесь больше — социальной гендерной политики или нехватки мужчин, желающих стать защитниками своей страны? Тем более, что о планке в 20% было заявлено ещё в далёком 2013 году, то есть до начала новой холодной войны между Россией и НАТО.

В плане женской военной службы Норвегия оказалась первой страной в НАТО и четвёртой в мире после Израиля, КНДР и Малайзии, где призыв стал обязателен для женщин. Но если с Израилем всё объяснимо, страна живёт в окружении враждебных государств, то кого боялась холодная северная Норвегия в 2013 году?

К слову сказать, норму в 20% Норвегии удалось выполнить и даже перевыполнить. Так, в 2020 году более 30К призывников в армии были женщины. Но это переменный состав срочников. В профессиональном ядре армии доля женщин остаётся незначительной — всего несколько процентов.

Тем не менее, посмотрев на Норвегию, по той же практике буквально сразу пошла Швеция. А в этом году присоединилась и Дания. Правда и численность всех этих армий — довольно смешная. Самая крупная армия у Норвегии — чуть больше 30 тысяч. Но не стоит успокаиваться этими вроде бы малыми цифрами. Скандинавские страны являются одними из мировых лидеров по военно-промышленному комплексу, и быстро подогнать людской ресурс под вооружение — это вопрос техники.

Кстати, компания Hexonia, которая выполняет заказ по женской форме для Бундесвера, да и вообще отшивает военную одежду для многих стран НАТО, входит в норвежский холдинг. Так что Скандинавия, похоже, становится самым мощным оплотом и вдохновителем милитаризма в Европе как по форме, так и по содержанию.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы нато армия норвегия
Новости Все >
Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат
Лавровый лист творит чудеса: напиток снижает сахар в крови до 26% — вот что обнаружили учёные
Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой
Не спешите закрывать сезон: сейчас можно сделать лучшее, что вы сделаете для сада весь год
Морозы сводят мир к тишине: кто из животных спит до весны, а кто проснётся раньше, чем вы думаете
Тайна материнства: Анна Старшенбаум рассказала о сложностях с младшим сыном Эриком
Обычные маффины уже не удивляют — добавьте щепотку этого ингредиента и попробуйте заново
Частая смена работы: какой интервал рекрутеры считают профессиональным непостоянством
Пакетотерапия по-кошачьи: как пластик помогает питомцам справиться со стрессом
Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом
Сейчас читают
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России Любовь Степушова Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным Сергей Милешкин
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Последние материалы
Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным
Пакетотерапия по-кошачьи: как пластик помогает питомцам справиться со стрессом
Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом
Секрет долголетия раскрыт: всего 6 минут в день изменят вашу жизнь навсегда
Не допускайте этих ошибок при обрезке гортензий осенью — ваше растение зацветёт пышнее прежнего
Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак
Эта простая утренняя привычка сократит заболеваемость простудами на 30%
Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей
Межресничка без ошибок: как выбрать идеального мастера и оттенок, чтобы взгляд был естественным
Вы думаете, это полезный завтрак? На самом деле он тормозит метаболизм и добавляет лишние килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.