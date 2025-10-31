Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дорогой и беспомощный: как старый F-18 CША унизил новейший F-35 Британии

Американский F-18E Super Hornet одержал условную победу над британским F-35B во время совместных учений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему старый истребитель оказался сильнее новейшего "невидимки", авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18
Фото: commons.wikimedia.org by US Navy photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18

Новые кадры показали, как американский палубный истребитель F-18E Super Hornet условно "сбивает" британский F-35B в ходе имитационного воздушного боя в рамках программы Dissimilar Air Combat Training во время совместных учений двух стран. F-35B действовал с борта авианосца HMS Prince of Wales, направленного в Тихий океан в рамках операции Highmast для проверки способности Королевского флота Великобритании проецировать силу и поддерживать авианосную ударную группу вдали от берегов.

Эпизод привлек особое внимание из-за разницы в технологиях двух самолетов: F-35 считается самым передовым истребителем Запада, тогда как F-18E — конструкция четвертого поколения, созданная еще в 1990-х. Тем не менее победа Super Hornet в учебном бою вновь напомнила о слабых сторонах F-35 в ближнем воздушном бою и продемонстрировала потенциал "Шершня", особенно в новых модификациях Block 3.

Хотя F-35 создавался с акцентом на дальний бой, его оснащение включает передовую инфракрасную систему поиска и сопровождения целей, обзорно-апертурную систему и возможность пуска ракет AIM-9X с большим углом отклонения от оси полета, что делает его опасным противником и на малых дистанциях. Однако у самолета есть серьезное ограничение: в отличие от других истребителей своего поколения — F-22, китайских J-20 и J-35, а также российского Су-57 — он не может размещать ракеты AIM-9X или их аналоги во внутренних отсеках вооружения. Это означает, что при сохранении режима малозаметности F-35 не способен нести ракеты ближнего боя.

Таким образом, в большинстве боевых конфигураций F-35 не сможет атаковать противника на малой дистанции, если не развернет нос прямо на цель, что ставит его в крайне невыгодное положение даже против истребителей советского поколения вроде МиГ-29А, не говоря уже о современных F-18E/F с более совершенными системами наведения.

Все варианты F-35 страдают от невозможности нести ракеты ближнего боя при конфигурации "стелс", но именно F-35B наиболее уязвим в этой области. Это самая дорогая версия самолета, адаптированная для коротких взлетов и вертикальных посадок с временных аэродромов или авианосцев без аэрофинишеров, таких как британские корабли класса Queen Elizabeth. Однако такие возможности достигаются ценой снижения боевой нагрузки, сокращения радиуса действия и ухудшения маневренности: F-35B способен выдерживать перегрузку лишь до 7g, тогда как для всех истребителей, созданных после 1970-х, нормой является 9–10g.

Это ограничение означает, что даже если бы F-35B вступил в бой с F-18E/F без применения ракет, американский палубный истребитель имел бы гораздо больше шансов добиться "попадания" из пушки.

Модификация F-18E Block 3 считается второй по возможностям среди западных истребителей четвертого поколения после серии F-15SA/QA/EX. Несмотря на то что Super Hornet неоднократно проигрывал конкурсы F-35, он стабильно оценивался выше европейских конкурентов вроде Eurofighter и Rafale, в частности при рассмотрении финским Минобороны.

Задержки с разработкой палубной версии пятого поколения F-35C, а затем и проблемы с доведением F-35 до полной боеготовности заставили ВМС США закупить большое количество F-18E/F — в строю сейчас более 30 эскадрилий.

Super Hornet получил популярность в американском флоте после распада СССР благодаря относительно низким эксплуатационным расходам и простоте обслуживания по сравнению с более крупными и дальнобойными машинами, особенно с истребителем F-14 и отмененным проектом малозаметного ударного самолета A-12.

С конца 2024 по начало 2025 года самолет вновь оказался в центре внимания после потери трех машин во время боевых действий против сил йеменской коалиции, включая две за чуть более недели в апреле–мае.

Будущее парка F-18 остается неопределенным, поскольку разработка истребителя шестого поколения F/A-XX, который должен его заменить, столкнулась с сокращением финансирования и, возможно, новыми задержками.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
