В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир

5:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Весь мир должен опасаться растущего ядерного потенциала Китая, заявил Харрисон Касс в статье для американского онлайн-журнала The National Interest (TNI). О причинах растущего беспокойства в Вашингтоне он рассказывает в своем новом материале.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Pravda.Ru публикует перевод материала TNI. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Из стратегических соображений Китай намеренно сохраняет непрозрачность в вопросах своего ядерного арсенала и средств его доставки — в резком контрасте с относительной открытостью американских и российских ядерных программ.

Ревизионистская позиция Китая усилила тревогу по поводу его растущих военных возможностей, особенно касательно способности режима применять ядерное оружие. Публичная информация о масштабах китайского запаса боеголовок остается туманной — намеренно, поскольку Пекин хранит молчание о своих ядерных возможностях, в отличие от большинства ядерных держав. Тем не менее, по оценкам, страна накопила несколько сотен боеголовок, а способы их применения активно диверсифицируются и модернизируются.

У Китая есть ядерная триада

Китай — одна из немногих стран, обладающих полноценной ядерной триадой.

На суше Ракетные войска Народно-освободительной армии (НОАК) располагают различными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР): мобильными твердотопливными МБР семейства DF-31, крупными твердотопливными DF-41 и старыми шахтными жидкостными DF-5. В их арсенал также входят ракеты меньшей дальности — DF-16 и DF-21 (включая DF-21D, "убийцу авианосцев") для региональных операций.

Ракетные войска Народно-освободительной армии (НОАК) располагают различными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР): мобильными твердотопливными МБР семейства DF-31, крупными твердотопливными DF-41 и старыми шахтными жидкостными DF-5. В их арсенал также входят ракеты меньшей дальности — DF-16 и DF-21 (включая DF-21D, "убийцу авианосцев") для региональных операций. На море ВМС Китая обеспечивают стране надежную возможность ответного удара. Баллистические ракеты подводного базирования JL-2 и JL-3, установленные на подлодках класса "Цзинь" (Type 094), позволяют Китаю патрулировать дальние акватории и угрожать ядерным ударом по континентальным целям, включая материковую часть США.

ВМС Китая обеспечивают стране надежную возможность ответного удара. Баллистические ракеты подводного базирования JL-2 и JL-3, установленные на подлодках класса "Цзинь" (Type 094), позволяют Китаю патрулировать дальние акватории и угрожать ядерным ударом по континентальным целям, включая материковую часть США. С воздуха ВВС Китая способны применять крылатую ракету CJ-20, запускаемую с борта стратегического бомбардировщика H-6. Хотя H-6 крайне устарел, ведутся работы над созданием современных стратегического (H-20) и тактического (JH-XX) бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Параллельно с этим Китай активно модернизирует технологии доставки ядерного оружия. Страна переходит к применению МБР с разделяющимися боеголовками (MIRV), что увеличивает количество зарядов на одну ракету и усложняет задачи систем ПРО.

Китай также делает ставку на твердотопливные ракеты, что повышает их оперативную готовность и живучесть по сравнению с аналогами. Современные системы наведения улучшили точность, что дает возможность для более избирательного поражения целей и еще больше усложняет оборонные расчеты.

Одновременно Китай совершенствует сами боеголовки — уменьшает их и, возможно, делает мощность переменной, что позволяет использовать их как в тактических, так и в стратегических сценариях.

Китай мог изменить свою ядерную доктрину

Исторически и официально Китай придерживается политики "непервого удара", заявляя, что его ядерный арсенал служит исключительно для сдерживания, а не для ведения войны. Эта концепция соответствовала прежней структуре сил страны: небольшой, медленно реагирующей и способной лишь на ответный удар.

Однако аналитики все чаще сомневаются в искренности этой политики, наблюдая, как Китай наращивает, рассеивает, укрепляет и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Технологические инновации дают большую гибкость в использовании оружия. Более крупный и подвижный арсенал повышает способность Пекина шантажировать, демонстрировать силу или отвечать на угрозы — возможно, снижая порог применения ядерных сигналов в кризисных ситуациях.

Эти изменения усиливают региональное сдерживание Китая — как против соседей, так и против США. Союзники Вашингтона в регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — зависят от американского "ядерного зонтика". Но по мере укрепления китайских возможностей они могут начать сомневаться в готовности США вступить в ядерную конфронтацию с Пекином ради защиты их территорий. Если эти сомнения закрепятся, союзники могут задуматься о создании собственных ядерных программ для усиления сдерживания.

Наиболее значимое последствие — формирование триполярного ядерного мира, где стратегическая стабильность зависит от поведения США, России и Китая. Такая структура гораздо менее устойчива, чем прежняя биполярная модель между США и Советским Союзом (а затем Россией). Рост ядерной мощи Китая вносит новый, непредсказуемый фактор в глобальные расчеты сдерживания — с потенциально катастрофическими последствиями.