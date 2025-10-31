Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир

5:27
Силовые структуры » Военные новости

Весь мир должен опасаться растущего ядерного потенциала Китая, заявил Харрисон Касс в статье для американского онлайн-журнала The National Interest (TNI). О причинах растущего беспокойства в Вашингтоне он рассказывает в своем новом материале.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв
  • Pravda.Ru публикует перевод материала TNI. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Из стратегических соображений Китай намеренно сохраняет непрозрачность в вопросах своего ядерного арсенала и средств его доставки — в резком контрасте с относительной открытостью американских и российских ядерных программ.

Ревизионистская позиция Китая усилила тревогу по поводу его растущих военных возможностей, особенно касательно способности режима применять ядерное оружие. Публичная информация о масштабах китайского запаса боеголовок остается туманной — намеренно, поскольку Пекин хранит молчание о своих ядерных возможностях, в отличие от большинства ядерных держав. Тем не менее, по оценкам, страна накопила несколько сотен боеголовок, а способы их применения активно диверсифицируются и модернизируются.

У Китая есть ядерная триада

Китай — одна из немногих стран, обладающих полноценной ядерной триадой.

  • На суше Ракетные войска Народно-освободительной армии (НОАК) располагают различными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР): мобильными твердотопливными МБР семейства DF-31, крупными твердотопливными DF-41 и старыми шахтными жидкостными DF-5. В их арсенал также входят ракеты меньшей дальности — DF-16 и DF-21 (включая DF-21D, "убийцу авианосцев") для региональных операций.
  • На море ВМС Китая обеспечивают стране надежную возможность ответного удара. Баллистические ракеты подводного базирования JL-2 и JL-3, установленные на подлодках класса "Цзинь" (Type 094), позволяют Китаю патрулировать дальние акватории и угрожать ядерным ударом по континентальным целям, включая материковую часть США.
  • С воздуха ВВС Китая способны применять крылатую ракету CJ-20, запускаемую с борта стратегического бомбардировщика H-6. Хотя H-6 крайне устарел, ведутся работы над созданием современных стратегического (H-20) и тактического (JH-XX) бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Параллельно с этим Китай активно модернизирует технологии доставки ядерного оружия. Страна переходит к применению МБР с разделяющимися боеголовками (MIRV), что увеличивает количество зарядов на одну ракету и усложняет задачи систем ПРО.

Китай также делает ставку на твердотопливные ракеты, что повышает их оперативную готовность и живучесть по сравнению с аналогами. Современные системы наведения улучшили точность, что дает возможность для более избирательного поражения целей и еще больше усложняет оборонные расчеты.

Одновременно Китай совершенствует сами боеголовки — уменьшает их и, возможно, делает мощность переменной, что позволяет использовать их как в тактических, так и в стратегических сценариях.

Китай мог изменить свою ядерную доктрину

Исторически и официально Китай придерживается политики "непервого удара", заявляя, что его ядерный арсенал служит исключительно для сдерживания, а не для ведения войны. Эта концепция соответствовала прежней структуре сил страны: небольшой, медленно реагирующей и способной лишь на ответный удар.

Однако аналитики все чаще сомневаются в искренности этой политики, наблюдая, как Китай наращивает, рассеивает, укрепляет и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Технологические инновации дают большую гибкость в использовании оружия. Более крупный и подвижный арсенал повышает способность Пекина шантажировать, демонстрировать силу или отвечать на угрозы — возможно, снижая порог применения ядерных сигналов в кризисных ситуациях.

Эти изменения усиливают региональное сдерживание Китая — как против соседей, так и против США. Союзники Вашингтона в регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — зависят от американского "ядерного зонтика". Но по мере укрепления китайских возможностей они могут начать сомневаться в готовности США вступить в ядерную конфронтацию с Пекином ради защиты их территорий. Если эти сомнения закрепятся, союзники могут задуматься о создании собственных ядерных программ для усиления сдерживания.

Наиболее значимое последствие — формирование триполярного ядерного мира, где стратегическая стабильность зависит от поведения США, России и Китая. Такая структура гораздо менее устойчива, чем прежняя биполярная модель между США и Советским Союзом (а затем Россией). Рост ядерной мощи Китая вносит новый, непредсказуемый фактор в глобальные расчеты сдерживания — с потенциально катастрофическими последствиями.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кнр китай ядерное оружие
Новости Все >
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой
Топим жир, пока спим: один правильный ужин способен запустить ночное жиросжигание
Мистика под микроскопом: видят ли кошки призраков или просто слышат то, чего мы не можем
Сейчас читают
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.