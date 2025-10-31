В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир

Весь мир должен опасаться растущего ядерного потенциала Китая, заявил Харрисон Касс в статье для американского онлайн-журнала The National Interest (TNI). О причинах растущего беспокойства в Вашингтоне он рассказывает в своем новом материале.
Из стратегических соображений Китай намеренно сохраняет непрозрачность в вопросах своего ядерного арсенала и средств его доставки — в резком контрасте с относительной открытостью американских и российских ядерных программ.
Ревизионистская позиция Китая усилила тревогу по поводу его растущих военных возможностей, особенно касательно способности режима применять ядерное оружие. Публичная информация о масштабах китайского запаса боеголовок остается туманной — намеренно, поскольку Пекин хранит молчание о своих ядерных возможностях, в отличие от большинства ядерных держав. Тем не менее, по оценкам, страна накопила несколько сотен боеголовок, а способы их применения активно диверсифицируются и модернизируются.
Китай — одна из немногих стран, обладающих полноценной ядерной триадой.
Параллельно с этим Китай активно модернизирует технологии доставки ядерного оружия. Страна переходит к применению МБР с разделяющимися боеголовками (MIRV), что увеличивает количество зарядов на одну ракету и усложняет задачи систем ПРО.
Китай также делает ставку на твердотопливные ракеты, что повышает их оперативную готовность и живучесть по сравнению с аналогами. Современные системы наведения улучшили точность, что дает возможность для более избирательного поражения целей и еще больше усложняет оборонные расчеты.
Одновременно Китай совершенствует сами боеголовки — уменьшает их и, возможно, делает мощность переменной, что позволяет использовать их как в тактических, так и в стратегических сценариях.
Исторически и официально Китай придерживается политики "непервого удара", заявляя, что его ядерный арсенал служит исключительно для сдерживания, а не для ведения войны. Эта концепция соответствовала прежней структуре сил страны: небольшой, медленно реагирующей и способной лишь на ответный удар.
Однако аналитики все чаще сомневаются в искренности этой политики, наблюдая, как Китай наращивает, рассеивает, укрепляет и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Технологические инновации дают большую гибкость в использовании оружия. Более крупный и подвижный арсенал повышает способность Пекина шантажировать, демонстрировать силу или отвечать на угрозы — возможно, снижая порог применения ядерных сигналов в кризисных ситуациях.
Эти изменения усиливают региональное сдерживание Китая — как против соседей, так и против США. Союзники Вашингтона в регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — зависят от американского "ядерного зонтика". Но по мере укрепления китайских возможностей они могут начать сомневаться в готовности США вступить в ядерную конфронтацию с Пекином ради защиты их территорий. Если эти сомнения закрепятся, союзники могут задуматься о создании собственных ядерных программ для усиления сдерживания.
Наиболее значимое последствие — формирование триполярного ядерного мира, где стратегическая стабильность зависит от поведения США, России и Китая. Такая структура гораздо менее устойчива, чем прежняя биполярная модель между США и Советским Союзом (а затем Россией). Рост ядерной мощи Китая вносит новый, непредсказуемый фактор в глобальные расчеты сдерживания — с потенциально катастрофическими последствиями.
