Любовь Степушова

Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает

Решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызвало резонанс. На что Пентагон потратил 400 млрд долларов по ядерному плану Обамы?

Ядерный взрыв
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ядерный взрыв

Понимает ли Трамп, о чём говорит

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать "испытания ядерного оружия на равных условиях с другими странами", сославшись на их "испытательные программы". Об этом он написал пост в соцсети.

Это случилось сразу после заявлений Кремля об испытании ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и подводного ядерного дрона "Посейдон", что и могло подтолкнуть Трампа к анонсу ответных действий. Но ядерные испытания и испытания ядерных носителей — это "две большие разницы".

Некоторые эксперты подозревают, что Трамп совершенно не понимает, о чём говорит. Возобновить ядерные испытания (взрывы) не так просто.

Только подготовительный этап займёт не менее полутора лет. И то — это при условии, что всё готово и есть новые разработки. Если речь идёт о существующих зарядах, то для проверки их надёжности и безопасности американские учёные используют компьютерное моделирование взрывов в лабораториях министерства энергетики. Испытания имитируют стадию деления ядра без достижения критических значений для самоподдерживающейся цепной ядерной реакции — ядерного взрыва нет.

Новые ядерные носители США уже испытали

Таким образом, Трамп, скорее всего, под "ядерными испытаниями" имел в виду именно носители, а не заряды. Об этом говорит тот факт, что Пентагон, которому Трамп отдал распоряжение, отвечает именно за носители, в то время как за подрыв ядерных боеголовок отвечает министерство энергетики США.

Из перспективных средств доставки в США могут провести итоговые испытания стратегической крылатой ракеты воздушного базирования в ядерном оснащении LRSO, о её успешных тестах Пентагон уже отчитывался. Из старого арсенала США никогда не прекращали тестировать шахтные, подводные и воздушные ракеты-носители ядерных боеголовок, однако все современные пуски выполняются с небоевыми макетами.

На что Пентагон потратил 400 млрд долларов по плану Обамы

Наиболее вероятно, что речь идёт о модернизации боеголовок, так как Трамп указал, что считает модернизацию американских ядерных арсеналов достижением своего первого президентского срока. В это время американцы приняли на вооружение только боеголовку W-76-2, мощностью пять-шесть килотонн. Она создана для нанесения тактических ударов, и её производство даже привело к временному увеличению общего количества ядерных боеприпасов в арсенале США в 2019 году — впервые с конца холодной войны.

Возможно, будут показаны испытания новейших ракетных комплексов DarkEagle и Typhon, оснащённых этими боеголовками.

За время первого мандата Трампа не было развёрнуто ни одной принципиально новой системы вооружений, которые кардинально изменили бы ядерный потенциал США. Но, может быть, новое суперсекретное оружие и будет показано, ведь при экс-президенте Бараке Обаме был утверждён десятилетний план по обновлению всех компонентов ядерной триады, стоимостью на 2017 год 400 млрд долларов.

Если же речь идёт о взрывах, то это закончится тем, что РФ проведёт свои испытания и далее подтянутся другие, мир скатится к новой гонке ядерных вооружений.

Американский сенатор-демократ Джинн Шейхин отметил, что это будет безрассудством, так как РФ не испытывала ядерное оружие с 1992 года.

"Это очень опасный и безрассудный шаг президента. Возобновление ядерных испытаний положит конец более чем 30-летнему мораторию на испытания ядерного оружия в США, и мы сделаем это в одностороннем порядке. Ни Россия, ни Китай не испытывали ядерное оружие с 1992 года", — написал он в соцсети.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
