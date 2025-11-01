Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона

3:23
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооруженные силы впервые применили новейшую крылатую ракету 9М729 "Новатор", пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О ее возможностях, дальности удара и стратегическом послании Западу авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Российские Вооруженные силы, как сообщается, впервые применили в боевых условиях новую крылатую ракету наземного базирования 9М729 "Новатор". Ракета продемонстрировала дальность поражения свыше 1200 километров, однако, по оценкам, может иметь значительно больший радиус действия — до 2500 километров, что позволяет ей поражать цели НАТО по всей Европе. 

О ракете известно немного, однако считается, что она является производной от морской версии 3М14 "Калибр" и интегрирована в систему "Искандер-К". Каждая ракета, согласно сообщениям, несет боевую часть массой 450 килограммов и использует спутниковую и инерциальную навигацию с коррекцией по рельефу местности на финальном участке траектории.

Подтвержденное применение новой ракеты совпало с обсуждением в США возможности передачи Украине пусковых установок для крылатых ракет "Томагавк" и с растущими в Европе призывами к вводу сухопутных войск, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта между Москвой и Западным блоком. Это также произошло на фоне активизации украинских сил, которые при поддержке западных разведданных, целеуказания и консультантов усилили атаки на Россию. Западные источники активно поддерживают подобные удары как средство давления на Москву, чтобы заставить ее согласиться на условия Запада.

Способность ракеты наносить как ядерные, так и обычные удары по целям НАТО, а также использование мобильных пусковых установок, которые крайне трудно нейтрализовать, позволяют 9М729 внести значительный вклад в укрепление позиций России в театре боевых действий.

Столкнувшись с ограничениями в ряде областей своих обычных вооружений по сравнению с НАТО, особенно в сфере истребительной авиации, российские Вооруженные силы сделали крупные инвестиции в асимметричные системы — мобильные комплексы ПВО, противокорабельные и наземные ракетные системы. Наряду с 9М729 модернизируется и крылатая ракета "Бастион", которая в ходе конфликта на Украине продемонстрировала способность наносить точные удары как по морским, так и по наземным целям.

Ожидается, что возможности российских мобильных пусковых установок для крылатых ракет будут радикально расширены к концу десятилетия с введением мобильного комплекса, интегрирующего гиперзвуковую ракету "Циркон". Она сочетает дальность 1000 километров со скоростью до Маха 9 и высокой маневренностью. Параллельно реализуются инвестиции в развитие тактического арсенала баллистических ракет, в частности с запланированным поступлением на вооружение до конца года новой системы средней дальности "Орешник", оснащенной гиперзвуковыми блоками.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine
