Петр Ермилин

Китай строит корабль-призрак: этот монстр способен нырять под воду и атаковать из ниоткуда

3:30
Силовые структуры » Военные новости

Новый беспилотный ракетный корабль, который строится на верфи Хуанпу в Гуанчжоу, обещает усилить ударный потенциал ВМС Китая, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о разработке и возможностях революционного судна.

Первый в своём роде беспилотный ракетный корабль в настоящее время строится для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и потенциально может служить существенным усилением мощи для эскадренных эсминцев и ударных авианосных групп моря в широком спекторе ролей. Судно строится на верфи Хуанпу в Гуанчжоу и представляет собой полусубмерсионный ракетный носитель. Ожидается, что его беспилотный дизайн значительно повысит эффективность, устраняя необходимость размещения и содержания экипажа и обеспечивая заметно большую нагрузку ракет на тонну водоизмещения.

Спутниковые изображения указывают, что корпус у корабля длинный и узкий, протяжённостью примерно 65 метров, с трирамными понтонами, выступающими от кормы. Сообщается, что у него стройный корпус с контурами, похожими на подводную лодку.

Новая программа кораблестроения ведётся с необычной степенью секретности: корпус и большая часть конструкции скрыты под тентами во время строительства. Судя по конструкции, оно способно развивать высокую скорость, а возможность погружения под воду может значительно повысить живучесть, позволяя избегать ракетных ударов и, на больших дистанциях, возможно, даже полностью уходить от обнаружения.

Полезность беспилотных носителей ракет была подчёркнута в феврале, когда смоделированное сражение, организованное Китайским центром развития и проектирования судов (China Ship Development and Design Centre, CSDDC) и Хуачжунским университетом науки и техники, продемонстрировало, как при поддержке всего двух таких судов один китайский эсминец класса Type 055 может победить восемь американских эсминцев класса Arleigh Burke в столкновении.

Моделирование также показало, что беспилотные вспомогательные корабли выполняли роль носителей больших количеств дронов и беспилотных катеров, управляемых командующим эсминцем Type 055. Симуляция подчеркнула роль беспилотных судов в формировании недорогой «килл-веб» в сочетании с эсминцами. Публикация результатов последовала за выходом 13 января статьи по полезности подобных судов профессора по искусственному интеллекту Ю Мингхуя, возглавлявшего проектную команду, работавшую над симуляцией, в Chinese Journal of Ship Research.

Хотя китайская конструкция, как ожидается, будет иметь несколько уникальных особенностей, страна далеко не одинока в разработке беспилотных ракетных носителей для поддержки своих эсминцев: Соединённые Штаты также намерены развивать аналогичную программу. Размер китайского флота эсминцев, который, как ожидается, превзойдёт американский к середине 2030-х годов, опираясь при этом на гораздо более современные корабли, может привести к потребности в сотнях беспилотных ракетных носителей для вспомогательных ролей.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
