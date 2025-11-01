Зеленский пожертвовал спецназом ГУР под Красноармейском — детали провальной операции

Провалом закончилась спецоперация Главного управления разведки (ГУР) ВСУ в Красноармейске, которую западные издания преподнесли как "контрнаступление с целью прорыва осады".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солдат ВСУ в окопе

Десант ГУР в чистом поле уничтожен дронами ВС РФ

ОSINT-ресурсы на платформе Telegram сообщили 31 октября, что ВСУ забросили в поле к северу от развилки трассы на Павлоград и Гришино 11 спецназовцев на вертолёте. Операцией руководил лично Буданов, пишет американский ресурс AMK Mapping.

По словам автора, который проанализировал опубликованное российскими Telegram-каналами видео, группа после высадки разделилась на три части, но все спецназовцы были уничтожены дронами, кто в поле, кто в лесу, а кто в здании. Один из роликов показывает, как дрон зависает в помещении, выслеживая притаившегося спецназовца, пока, наконец, не поражает его. Другие видео, украинские, опубликованные автором, показывают пролёт вертолёта UH-60A Black Hawk на низкой высоте к месту высадки и собственно десантирование.

"Можно сделать вывод, что все 11 солдат были убиты или ранены в этих атаках. Эвакуация выживших маловероятна из-за их нахождения за линией российских войск, и, скорее всего, они будут захвачены российскими войсками", — сообщил автор AMK Mapping.

Утром 1 ноября появилось заявление Минобороны РФ, где говорилось о пресечении высадки с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около одного километра северо-западнее окраины населённого пункта Красноармейск, подтверждены данные об уничтожении 11 человек.

Цели спецназа ГУР: красивый ролик или эвакуация важных персон

Наивно полагать, что перед группой из 11 человек стояла задача "прорыва осады". Украинский канал "Легитимный" указывает, что спецназ должен был "устроить засады на русских штурмовиков/ДРГ" близко от "бутылочного горлышка" окружения, занять и удержать позиции до подхода следующих резервов. Двумя днями ранее прошла информация, что под Красноармейск Киев перебросил не только спецназ ГУР, но и другие спецподразделения, в том числе полиции и других силовиков.

"Прилёт вертушки был для красивого ролика, если бы план удался, но риск был высокий. Второй раз вряд ли повторят. Тем более, что результата нет", — считают авторы "Легитмного".

Росийские ресурсы полагают, что перед десантом стояла задача по обеспечению коридора эвакуации кого-то важного из ВСУ, находящегося в окружении. Объективно говоря, у ВСУ нет шансов отбить Красноармейск, судя по тому, что спецназ ГУР пришлось десантировать в город с вертолётов, а не вводить через сухопутный коридор, окружение состоялось.

Содаты ВСУ стали сдаваться в плен в Красноармейске

Очевидно, что операция ГУР была не подготовлена, отсутствовала секретность, артподдержка и поддержка с земли. Солдат послали на верную смерть, возможно, солгав об истинном положении дел. Это были показательные старания Зеленского, чтобы отчитаться перед Западом установленным где-то флагом.

О том, что группировка войск "Центр" завершила окружение сил ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил 26 октября. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. По данным OSINT Telegram-канала Suriyak maps, 70% Красноармейска находятся под контролем России. Минобороны РФ сообщило сегодня, 1 ноября, что украинские военные, окружённые в Красноармейске, начали сдаваться в плен.

Подписывайтесь на Telegram-канал автора.