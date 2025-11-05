Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками

Франция торжествует, так как Бельгия столкнулась с проблемами после покупки истребителей F-35. Под вопросом единство в НАТО и передача F-16 Украине.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Население Бельгии протестует против F-35

Бельгия заказала у Lockheed Martin 34 самолёта F-35 на сумму 5,6 млрд евро для замены истребителей F-16 своих ВВС. Три из них прибыли 13 октября на авиабазу Флоренн и начали полёты.

Но оказалось, что им негде летать. Министр обороны Бельгии Тео Франкен ещё до покупки признавал, что F-35 требуют "больше воздушного пространства", и пояснил, что ведёт переговоры об использовании воздушного пространства соседей.

Ещё одной проблемой, на этот раз неожиданной, стал в разы больший, чем у F-16, уровень шума, на который массово стали жаловаться жители, проживающие вблизи авиабазы. Также шокировала население обнародованная стоимость эксплуатации F-35 — до 50 тысяч евро за час полёта. Это больше годовой зарплаты менеджера среднего звена в Бельгии.

Галльская деревня не может указывать Бельгии

Дело в том, что выбор F-35 был связан не с военной необходимостью, а с соперничеством с Францией, которая предлагала Бельгии приобрести истребители Rafale. Франкен подверг резкой критике этот истребитель, назвав его "более дешёвым, но менее эффективным", хотя французы доказывают, что при цене эксплуатации в два раза дешевле, он превосходит по техническим характеристикам F-35.

В статье в бельгийском издании De Standaard Франция была названа "галльской деревней", которая стремится к национальной автономии в оборонной промышленности, чего быть не может по определению.

"К чему приводит этот технологический изоляционизм? Более дорогие и менее качественные системы вооружения, которые трудно, если не невозможно, интегрировать с системами европейских союзников", — сообщил автор.

Не надо держать французов за дураков

С тех пор французские медиа пристально следят за "успехами" Бельгии в использовании F-35. "Фиаско на 5,6 млрд евро: Бельгия не может использовать свои истребители F-35" — с таким заголовком вышла статья в издании Cаpital.

"Бельгия оказалась в неловкой ситуации именно тогда, когда надеялась продемонстрировать своё военное возрождение и была вынуждена отложить поставку других F-35", — пишет издание.

Поведение Бельгии, которая объявила о присоединении к программе Европейской перспективной боевой авиационной системы (FCAS), а сама покупает американские самолёты, а не европейские, вызывает во Франции удивление.

"Она держит нас за дураков", — заявил генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье.

И после этого "некоторые" хотят иметь французский ядерный щит, добавляют другие.

В этом "обмене любезностями" между союзниками, который мы привели, проявляется не пункт 5 НАТО о солидарности в военном конфликте с третьей страной, а уготованная Европе судьба проиграть очередную мировую войну России.

Бессмысленность покупки F-35 состоит в том, что они ничем не смогут помощь Бельгии в борьбе с беспилотниками, о которых постоянно твердит Франкен как о главной угрозе. Когда очередные дроны так и не удалось перехватить над авиабазой Кляйне-Брогель, Франкен заявил, что "у армии нет всех необходимых инструментов".

Эксперты указывают, что бельгийские военные применили неэффективные глушители сигналов, поздно подняли в воздух вертолёт для перехвата БПЛА, а также не смогли обнаружить операторов.

Бельгия пообещала передать Украине свои истребители F-16 после того, как получит новые F-35. Возможно, первая сделка будет приостановлена из-за отказа от второй.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
