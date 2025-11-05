Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слепая зона для врага: как Китай первым освоил невидимые ракеты против ПВО

Истребитель пятого поколения J-35, недавно поступивший на вооружение ВВС и ВМС Китая, получил новейшие противорадиолокационные ракеты LD-8A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О значении этого шага для баланса сил в регионе авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

После поступления на вооружение ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая истребитель пятого поколения J-35 получил противорадиолокационные ракеты LD-8A, специально миниатюрированные для размещения во внутренних отсеках вооружения. J-35 стал вторым истребителем своего поколения, поступившим на службу в Китае. Его серийное производство параллельно с более крупным и дальнобойным J-20 делает Китай первой страной, одновременно выпускающей два разных типа истребителей пятого поколения.

Хотя J-20 уже использовался на учениях для подавления и уничтожения средств противовоздушной обороны, долгое время оставалось неизвестно, разработаны ли для него ракеты, способные наводиться на излучение вражеских радаров. LD-8A, продемонстрированные вместе с J-35, вероятно, предназначены не только для новых самолетов, но и для вооружения J-20.

Противорадиолокационные ракеты считаются критически важным элементом для эффективного подавления систем ПВО. Несмотря на то, что их интеграция с истребителями пятого поколения ожидалась десятилетиями, серьезные задержки в США позволили Китаю выйти вперед. Первый американский истребитель пятого поколения F-22 из-за масштабных сокращений финансирования в 1990-х годах получил лишь ограниченные возможности по поражению наземных целей и способен применять только малогабаритные бомбы. F-35, хотя и должен был получить аналог LD-8A — ракету AGM-88G, до сих пор не располагает ни одной действующей управляемой ракетой класса "воздух-земля" из-за затяжных задержек в программе.

Лидерство Китая в создании и введении в строй пятого поколения истребителей, способных подавлять системы ПВО, особенно важно в контексте Тайваньского пролива. Пекин по-прежнему рассматривает Тайбэй как часть Китая, и в случае конфликта именно уничтожение тайваньских систем противовоздушной обороны, таких как Sky Bow, станет одной из первоочередных задач Народно-освободительной армии. Тайваньские ВВС обладают ограниченными возможностями и в значительной степени зависят от наземных систем защиты, что делает их особенно уязвимыми перед новой технологией Китая.

