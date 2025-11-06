Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Сделка века на нефть и самолеты: Саудовская Аравия получает допуск к F-35

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны США одобрило продажу Саудовской Аравии до 48 истребителей пятого поколения F-35A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как сделка может изменить баланс сил на Ближнем Востоке и ослабить позиции Китая и Европы.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-35

Министерство обороны США одобрило продажу до 48 истребителей пятого поколения F-35A Саудовской Аравии после нескольких месяцев обсуждений на высоком уровне в Пентагоне. Теперь окончательное решение остается за Белым домом, который должен утвердить передачу самолетов Эр-Рияду. Решение принято накануне визита наследного принца Мохаммеда бин Салмана в США. Ранее аналитики отмечали, что во время предыдущих визитов в страну принц подвергался давлению со стороны Вашингтона, требующего увеличения объемов закупок американского оружия.

Продажа должна получить дальнейшие одобрения на уровне кабинета министров, подпись президента Дональда Трампа и уведомление Конгресса. В случае заключения контракта самолеты заменят устаревшие ударные истребители Tornado ВВС Саудовской Аравии, а впоследствии, возможно, и ограниченный парк Eurofighter.

Ранее F-35 предлагался только союзникам по НАТО и небольшому числу развитых внеблоковых стран, таких как Южная Корея и Швейцария. Потенциальная сделка с Саудовской Аравией может стать переломным моментом, после которого программа откроется для более широкого круга покупателей. Неофициальные источники сообщают, что администрация Трампа положительно относится к возможности продаж F-35 Марокко и Объединённым Арабским Эмиратам, а также рассматривает будущие поставки в Индонезию и Таиланд.

Ослабление экспортных ограничений связано как с неблагоприятной экономической ситуацией в США, где десятки миллиардов долларов от экспортных заказов будут особенно желанными, так и с ожидаемым появлением истребителей шестого поколения F-47 к середине 2030-х годов, что сделает базовые версии F-35 менее чувствительными в технологическом плане.

Саудовская Аравия традиционно имела доступ к самым современным американским боевым самолетам. В годы холодной войны она стала одной из трёх стран, закупивших истребители F-15 — наряду с Японией и Израилем, — а в 2010-х первой в мире получила их глубоко модернизированную версию F-15SA.

Поставка F-35 позволит не допустить закупку Эр-Риядом китайских истребителей пятого поколения J-35, которые превосходят американскую модель по дальности полета, мощности сенсоров и летным характеристикам, оставаясь при этом дешевле. Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что продажа высокотехнологичного оружия ближневосточным монархиям необходима для предотвращения проникновения Китая и России на эти рынки.

Хотя в начале 2020-х годов Саудовская Аравия стремилась к балансу между Западом и Китаем, успешное свержение сирийского правительства США и их союзниками в декабре 2024 года стало переломным моментом в региональной политике. Укрепление западного доминирования, вероятно, повлияло на решение Эр-Рияда выбрать F-35 вместо китайских альтернатив.

Снятие экспортных ограничений может нанести серьезный удар по европейским авиастроительным программам, которые до сих пор находили покупателей лишь в странах, политически лишенных доступа к F-35. Кроме того, это способно подорвать усилия компании Boeing, продвигающей дальнейшие поставки F-15 для ВВС Саудовской Аравии.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
