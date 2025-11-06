1,7 миллиона потерь и 400 тысяч дезертиров: украинский фронт превращается в мясорубку

5:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские командиры признают, что дезертирство и массовые потери довели армию до кризиса, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, почему фронтовые части ВСУ теряют боеспособность и людей быстрее, чем Киев успевает их восполнять.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

Украинские командиры продолжают выражать обеспокоенность из-за массового дезертирства, усугубляющего нехватку личного состава на передовой. Колоссальные потери заставляют призывников идти на крайние меры, чтобы избежать участия в боях. Недавняя британская оценка показала, что из Украины сбежали около 650 000 мужчин призывного возраста, а, по словам депутата Верховной Рады Анны Скороход, число дезертиров достигло почти 400 000.

Командир элитного 108-го отдельного штурмового батальона Сергей Филимонов* обратил внимание на проблему, задав риторический вопрос:

"Удивитесь ли вы, если я скажу, что еще одна новая бригада формируется из состава 150-й? Которая, на этапе формирования, уже насчитывает около 3 000 самовольно оставивших часть?"

Уровень дезертирства продолжает расти с каждым годом: расследование Financial Times в декабре 2024 года показало, что число дезертиров в том году было вдвое выше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

По оценке британской газеты The Telegraph, "возможно, до 20 000 украинских военнослужащих дезертируют или пропадают без вести каждые четыре недели". Украинские власти возбудили около 290 000 уголовных дел по фактам дезертирства, а вооруженные силы страны могут недосчитываться более 200 000 человек от минимального уровня, необходимого для удержания фронта.

Издание со ссылкой на действующих и бывших украинских офицеров отмечает, что передовые подразделения ВСУ сейчас действуют лишь на 30–50% от штатной численности. Эти данные совпадают с заявлениями российских и украинских источников о глубоком кадровом кризисе.

Бывший начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии Украины Богдан Кротевич** в конце августа заявил, что бригады на фронте укомплектованы всего на 30% и едва боеспособны.

Президент России Владимир Путин несколькими днями позже, 4 сентября, отметил, что "боеспособные" части украинской армии укомплектованы не более чем на 47–48%.

Подчеркивая тяжесть ситуации, Кротtвич сказал: "Бригады на передовой работают только на 30% штатной численности. По нормативам, они вообще не способны вести продолжительные бои. Но их постоянно заставляют наступать, возвращать позиции и удерживать рубежи. Они даже защититься толком не могут".

Он добавил, что силы, которые Киев называет "резервами", на деле представляют собой части, просто перебрасываемые с одного направления на другое, а не новые, полностью оснащенные подразделения.

Касаясь перспектив дальнейшей мобилизации, Кротевич** отметил: "Даже если гипотетически завтра мобилизовать 100 000 человек, они пройдут месячную подготовку и сразу окажутся на передовой. Это лишь на пару недель изменит ситуацию, а потом все вернется обратно".

Ранее, в начале августа, Кротевич** подробно описывал "катастрофическое положение" украинских войск в Донбассе.

Главной причиной дезертирства и нехватки личного состава стали колоссальные потери украинских частей на передовой. В некоторых подразделениях, особенно состоящих из призывников, уровень потерь достигал 80–90%, а средняя продолжительность жизни на участках интенсивных боев порой составляла всего четыре часа.

Практика украинской армии, когда на фронт отправляют бедных сельских жителей после двухдневной подготовки, как подтвердило издание The Wall Street Journal и другие источники, лишь усугубила кризис.

Еще в апреле 2023 года украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко признал, что правительство скрывает реальные потери: "С самого начала у нас была политика не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы их признаем. Думаю, это будет ужасное число".

По последним данным за август, число погибших и раненых в украинских вооруженных силах превысило 1,7 миллиона человек.

*Сергей Филимонов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**Богдан Кротевич внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов