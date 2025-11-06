Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону вокруг него. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ от Волчанска

Взятие Волчанска обеспечит наступление на Харьков

Операции ВС РФ в Волчанске и Липцах Харьковской области начались в мае 2024 года с целью создания буфера безопасности для Белгородской области.

По словам военного аналитика Андрея Марочко, сегодня российская армия в Волчанске контролирует около 80% территории, зачистив весь северный берег реки Волчья. ВСУ потеряли контроль над всеми многоэтажными зданиями, осталось взять малоэтажный сектор на юге. Одновременно ВС РФ наступают в районе Синельникова (к западу от города и Тихого) к востоку. Операция по подрыву дамбы Белгородского водохранилища на реке Северский Донец не помогла ВСУ, разлив подтопил и их окопы на данном направлении.

ВСУ не могут сейчас сосредоточиться на этом участке, так как купянское, константиновское и красноармейское направления куда более требовательны к ресурсам, а число резервов ограничено.

Волчанск важен не только как составная часть буфера безопасности, но и как плацдарм для давления на Харьков с северо-востока, к тому же если будет успех в районе Липцов. А если российская армия продвинется немного дальше на юго-запад от Волчанска по Северскому Донцу, то будут созданы базовые условия для соединения с плацдармом у Двуречной и взятия 3000 квадратных километров территории с центром в Великом Бурлуке в Харьковской области (см. схему).

В Купянске ВС РФ продолжают сжимать окружение гарнизона ВСУ, продвигаясь по правому берегу реки Оскол (дошли до села Садовое) и от Куриловки — в общем направлении на Купянск-Узловой.

Димитров будет освобождён неразрушенным

Самые активные боевые действия в СВО продолжаются в пределах агломерации Красноармейск-Димитров (Покровск-Мирноград). Неделю назад ВСУ предприняли попытку разблокировки котла — около 30 человек прорвались в Родинское на Добропольском выступе. Но развития операция не получила, срезать полностью этот выступ у ВСУ вряд ли получится, хотя они и пытаются.

Военные источники говорят, что ВС РФ контролируют от 80 до 95% территории Красноармейска. В северо-восточной части города украинские подразделения начали попытки отступления в сторону Ровного, но отступают они на восток — в котёл Димитрова, а не на запад, что делает их судьбу незавидной.

Поступают данные, что штурмовые группы ВС РФ закрепляются в самом узком месте котла южнее перекрёстка дорог на Гришино от Родинского и от Родинского на Ровное. Если это случится, то Димитров будет окружён физически и падёт с неразрушенной инфраструктурой. Но и сейчас любое перемещение в город и из города практически невозможно.

Между тем киевские власти рассуждают о "стабилизации фронта", "локальных успехах" и даже "зачистках" оставшихся "60 русских". Зеленский, посетив вчера, 5 ноября, добропольское направление, потребовал удерживать Красноармейск любой ценой, вероятно, в надежде на чудо. Стабильно повторяющиеся "фортеци" подрывают моральный дух в украинском обществе и армии. На Западе, между тем, всё чаще звучит вопрос, а зачем поддерживать уже проваленный украинский проект.

Потеря Купянска и Красноармейска ускорит катастрофические события для ВСУ — в следующем году последует сдача Краматорска, Славянска и Запорожья, а также возможен выход ВС РФ к Днепропетровску и занятие Харьковской области, вплоть до начала "инфильтрации" в город ВС РФ с удобных рубежей на западном или южном обхвате города.

Новая тактика ВС РФ, а также истощение личного состава ВСУ позволяют брать города без разрушения инфраструктуры.

