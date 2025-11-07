Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34

ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О том, как удвоенный выпуск самолетов и новые боеприпасы усилили позиции России, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СУ-34

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 после продолжительных усилий по наращиванию производства и ускорению темпов расширения парка.

Государственная Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о поставках: "Су-34 стал одним из символов ударных возможностей фронтовой авиации России. Самолет отличается надежностью, дальностью и универсальной номенклатурой вооружения — от бомб до высокоточных ракет".

В заявлении также отмечается, что самолет способен вести как оборонительный воздушный бой, так и наносить точечные удары, включая удары по укрепленным целям. Масштабы производства Су-34 более чем удвоились с начала 2022 года — до более чем 30 машин в год, что позволяет флоту продолжать расти, несмотря на потерю примерно 40 самолетов за 43 месяца боевых действий в украинском театре.

Российские летчики особенно подчеркнули широкое применение Су-34 в боевых операциях в украинском конфликте, отмечая его способность использовать новые типы боеприпасов при сохранении живучести в боевых условиях.

"Это хорошо развитая авиационная система с серьезным потенциалом на будущее, обладающая широким спектром вооружения и возможностью применения передовых ударных систем", — заявил один из пилотов ВКС России.

Самолеты особенно активно используются для бомбардировочных операций: благодаря менее требовательному обслуживанию, большей грузоподъемности и современным системам радиоэлектронной борьбы они оптимально подходят для подобных миссий. Су-34 тяжелее и имеет большую дальность полета, чем любой другой истребитель в мире, и, как ожидается, сохранит это преимущество до начала 2030-х годов, когда в строй поступит новый китайский сверхтяжелый трехдвигательный истребитель шестого поколения.

Су-34 неоднократно попадали на видео во время интенсивных бомбардировок украинских и западных сил, включая применение планирующих бомб ФАБ-3000 массой 3000 килограммов, боеприпасов с термобарическими боеголовками и различных типов ракет "воздух-земля". Возможности самолета в бомбардировках продолжают расширяться с поступлением на вооружение новых типов планирующих бомб. По сообщениям, как минимум один тип оснащен ракетным двигателем и обеспечивает дальность поражения до 193 километров, что позволяет наносить удары по тыловым позициям Украины. Ранее планирующие бомбы, активно применявшиеся с 2023 года, имели дальность около 80 километров.

Украинские военнослужащие, цитируемые западными СМИ, неоднократно отмечали разрушительные последствия массированных ударов планирующими бомбами, подчеркивая, что такие атаки с использованием боеприпасов до 500 килограммов взрывчатки уничтожали их подземные укрытия. Один из бойцов сравнил их воздействие с "адскими вратами", отметив, что ВКС России "отправляют их по две, по две, по две — восемь за час… Это звучит, как будто на тебя падает реактивный самолет".