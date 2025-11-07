Китайский авианосец с катапультой: у американских монстров появился конкурент

3:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай ввел в строй свой первый суперавианосец "Фуцзянь", отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как этот корабль способен изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атомная подводная лодка Китая

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая официально приняли на вооружение первый в стране суперавианосец "Фуцзянь", что стало важнейшей вехой в модернизации системы дальнего проецирования силы. "Фуцзянь" является третьим китайским авианосцем, способным нести истребители, и первым кораблем вне состава ВМС США, оснащенным электромагнитной катапультой, позволяющей запускать самолеты значительно большего веса. Авиагруппа корабля гораздо более многочисленна и сложна, чем у любых неамериканских авианосцев, а три взлетные полосы дают возможность запускать самолеты примерно втрое быстрее, чем другие корабли.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии ввода авианосца в строй, прошедшей в военном порту Санья на острове Хайнань. В мероприятии участвовали более двух тысяч моряков и сотрудников судостроительных предприятий. Си Цзиньпин осмотрел судно, посетил камбуз и лично нажал на кнопку пробного запуска катапульты. На палубе были выставлены новейшие истребители J-35 и J-15T, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600, разработанные специально для этого авианосца.

При водоизмещении в 85 тысяч тонн "Фуцзянь" стал первым авианосцем со времен Второй мировой войны, который может соперничать с возможностями самых мощных кораблей ВМС США. Тем не менее его конструкция рассматривается как переходная — до начала серийного строительства еще более крупных кораблей с ядерными энергетическими установками и водоизмещением свыше 100 тысяч тонн. Первый из них уже строится. "Фуцзянь" был построен на верфи "Цзяннань" и спущен на воду в июне 2022 года. Спустя три года, в начале июня 2025-го, авианосец начал морские испытания электромагнитной катапульты. В сентябре он впервые прошел через Тайваньский пролив, что было воспринято как демонстрация силы, а затем направился в Южно-Китайское море для проведения учебных и исследовательских испытаний.

"Фуцзянь" стал первым авианосцем в мире, объединившим стелс-истребители с электромагнитными катапультами, что дает его авиакрылу, состоящему из J-35, серьезное преимущество. Это связано прежде всего с большими задержками в интеграции американских F-35C с катапультными системами авианосцев класса "Джеральд Форд".

Пока Китай, по всей видимости, опережает США на несколько лет в создании истребителя шестого поколения, по части палубных самолетов такого класса он может опередить Вашингтон более чем на десятилетие — из-за глубоких сокращений в американской программе F/A-XX. Таким образом, "Фуцзянь" с высокой вероятностью станет первым авианосцем в мире, который примет на вооружение истребители шестого поколения, что даст ему серьезное преимущество над американскими авианосными ударными группами и тем более над значительно менее мощными силами других флотов.