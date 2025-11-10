Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ

Сколько ещё продлится СВО на Украине, если иметь в виду полное выполнение её задач? Сейчас наступает один из самых важных моментов спецоперации.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government
Зеленский намерен воевать ещё три года

Способность киевского режима продолжать конфликт определяется во многом военно-технической и финансовой помощью Запада. Владимир Зеленский недавно заявил о готовности страны воевать ещё три года. Заявление было сделано в беседе с польским премьером Польши Дональдом Туском в контексте обсуждения финансовой помощи Украине, в частности использования замороженных российских активов.

По данным Еврокомиссии, к первому кварталу 2026 года у Киева могут закончиться средства для обеспечения государственных функций, если не будет оказана масштабная внешняя финансовая помощь. Называется сумма в размере 60 млрд долларов. И пока не ясно, откуда она возьмётся, так как ряд стран ЕС блокирует конфискацию замороженных российских активов, а другие противятся росту долговой нагрузки в случае заимствований Украине.

Пересидеть Трампа не получится

Также очевидно, что в Брюсселе и Киеве надеются на смену власти в США на президентских выборах 2028 года, чтобы вернуться к политике администрации Джо Байдена, который отправлял десятки миллиардов помощи Киеву "для изгнания России". Однако и позиция Байдена менялась: от "войны до выхода к границам 1991 года" к заявлениям в конце 2023 года о том, что Украина уже "одержала огромную победу". Поэтому через три года затянувшийся конфликт демократам надо будет завершать, этого будут требовать избиратели не только республиканцев.

К тому же, что будет с Евросоюзом через три года, никто не знает. Президент США Дональд Трамп открыто поддержал премьера Виктора Орбана, освободив Венгрию от санкций на российские энергоресурсы. Это сигнал, что на предстоящих выборах в Венгрии Вашингтон поддержит Орбана, а не глобалистов. Если он останется у власти, то консолидация новой Европы продолжится и в избирательном цикле 2026-2028 годов к власти в ЕС придут антиукраинские силы.

Красноармейский котёл — начало обвала фронта ВСУ

Решающим фактором в ответе не вопрос, сколько времени ещё продлится СВО, является положение дел в зоне её проведения. Противники на Западе вернутся к переговорам именно из-за успехов российской армии, а не вследствие дипломатических усилий Трампа. Сейчас все следят за окружением Красноармейска, потому что это может стать началом обвала фронта ВСУ.

В городской агломерации формируется настоящий котёл, который станет позором для киевского режима. Фронт обрушится из-за полного истощения ресурсов, отсутствия резервов и краха иллюзий, которые власть продолжает транслировать обществу.

После взятия Красноармейска, по прогнозам российских военных аналитиков, ВС РФ устремятся на север — к Славянску и Краматорску, причём полное освобождение Донбасса состоится уже в течение 2026 года. А также — на запад к реке Днепр. От Красноармейска простирается длинный участок открытой степи перед Павлоградом на северо-западе и Запорожьем на юго-западе. Окружение Запорожья (даже не взятие) будет означать прекращение сопротивления ВСУ, так как Запад прекратит вкладываться в бывшую Украину.

Кремль не раз озвучивал позицию, что заморозка конфликта по ЛБС невозможна, так как тогда не будут выполнены задачи СВО. Новый этап переговоров об окончании спецоперации состоится в следующем году при согласии Киева на военную капитуляцию. Территориальные потери Украины будут более значительными — до левого берега Днепра, в лучшем для Киева случае, а то и до полной ликвидации Украины.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы всу покровск запорожье виктор орбан дональд трамп владимир зеленский
